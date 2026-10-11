22 yaşında, 191 cm boyunda, patlayıcı bir kaleci ve ayağını iyi kullanıyor (Brezilya liginde maç başına ortalama 20/25 başarılı progresif pas yapıyor). Morisco, Ancelotti tarafından daha önce kadroya çağrıldı ve Hindistan ile oynanan hazırlık maçında ilk 11’de sahaya çıktı. Takımı, Morisco’nun birkaç mucizevi kurtarışının da yardımıyla maçı 4-0 kazandı.





Ülkesinde şimdiden Alisson’un veliahtı olarak görülüyor ve rakibi Corinthianslı Hugo Souza’ya tercih ediliyor. Coritiba ile sözleşmesi Aralık 2027’de sona erecek. Bu nedenle transferi için 5 ila 8 milyonun yeterli olması bekleniyor.





Juventus için bir risk. Vicario’nun yanı sıra, Neto ve Pinsoglio’nun durumları göz önüne alındığında iki kaleci daha transfer etmeleri gerekecek. Bu nedenle ve Settlement Agreement’ın getirdiği sınırlamalar da düşünüldüğünde Carnevali, yalnızca Palmisani için yapılabilecek bir fedakârlık dışında, bu mevkiye büyük harcamalar yapılmayacağını söyledi.