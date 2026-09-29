Juventus'ta Owusu için kas problemi

Juventus'ta, Augusto Owusu rektus femorisinde bir sakatlık yaşadı ve iki-üç hafta sahalardan uzak kalacak. Haberi, Juventus kulübünden resmi açıklama beklenirken Sportmediaset duyurdu. Sorunun, oyuncunun Serie C'de Next Gen formasıyla Desenzano'ya karşı oynadığı maçın ardından Continassa'daki son antrenmanlarda ortaya çıktığı belirtildi.





Luciano Spalletti böylece orta sahada bir oyuncusunu daha kaybetti; takımın önündeki iki maçta Cagliari ile ligde ve Celta Vigo ile Avrupa Ligi'nde karşı karşıya gelecek.