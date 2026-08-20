Jonathan David, Arthur Melo ve muhtemelen Teun Koopmeiners’in de ayrılıkları beklenirken, orta saha ve hücumdaki son hamleler için Juventus, Luciano Spalleti’nin taleplerini karşılamaya çalışarak transfer piyasasında hareket etmeyi sürdürüyor. Öncelik ise her şeyden önce sayısal, ardından da teknik açıdan kesin olarak mevkiisi bek olan bir oyuncuyu kadroya katmak; mümkünse sol kanatta oynayan, Cambiaso’yla dönüşümlü görev yapabilecek ya da onun yerini alabilecek bir isim. Zira oyuncunun son yılı istikrarlı geçmedi.

Bu nedenle, gelecek vadeden genç isimlerden kendini kanıtlamış oyunculara, hatta çok tecrübeli hamlelere kadar uzanan profillerle isimler ve görüşmeler gündemde. İşte tüm isimler.