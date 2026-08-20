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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Juventus'ta öncelik bek transferi: Emerson'dan Shaw'a, tüm isimler

Juventus
Transfers
Emerson Royal
C. Augusto
D. Raum
L. Shaw
A. Carreras
R. Ait Nouri

Luciano Spalletti için her mevkiide ikişer oyuncuya ihtiyaç var ve açıkta kalan mevki tam da bek pozisyonu (Celik’in rolüne göre sağ ya da sol).

Jonathan David, Arthur Melo ve muhtemelen Teun Koopmeiners’in de ayrılıkları beklenirken, orta saha ve hücumdaki son hamleler için Juventus, Luciano Spalleti’nin taleplerini karşılamaya çalışarak transfer piyasasında hareket etmeyi sürdürüyor. Öncelik ise her şeyden önce sayısal, ardından da teknik açıdan kesin olarak mevkiisi bek olan bir oyuncuyu kadroya katmak; mümkünse sol kanatta oynayan, Cambiaso’yla dönüşümlü görev yapabilecek ya da onun yerini alabilecek bir isim. Zira oyuncunun son yılı istikrarlı geçmedi.

Bu nedenle, gelecek vadeden genç isimlerden kendini kanıtlamış oyunculara, hatta çok tecrübeli hamlelere kadar uzanan profillerle isimler ve görüşmeler gündemde. İşte tüm isimler.

  • Spalletti her mevki için iki oyuncu istiyor

    Kolo Muani, Alajbegovic, Lucumi ve Vicario’nun gelişi, çok sayıda revizyona ihtiyaç duyan Juventus kadrosunu fiilen tamamladı. Tam kadroyu analiz ettiğimizde (ve şu anda kadro fazlası durumunda olan tüm oyuncuları da hesaba kattığımızda), Spalletti’nin talepleri doğrultusunda Juventus’un açık verdiği tek bir pozisyon var.


    "Kadrodaki bu iki pozisyonu geliştirmeliyiz. Bir forma için rekabete girebilecek daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var" diyen teknik direktör, Next Gen ile yapılan yarım iç hazırlık maçının ardından konuştu ve boş kalan tek rolün bek, mümkünse de sol bek olduğu belirtildi.

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  • EMERSON'DA “BASİT” YOL

    En hızlı şekilde somutlaşabilecek seçenek, Fransız kulübünün ciddi Finansal Fair Play sorunlarıyla boğuştuğu ve yüksek maaşlı oyuncularla yollarını ayırmaya açık olduğu Marsilya’ya uzanan ihtimal. Bunlardan biri de eski Roma oyuncusu ve eski İtalya milli futbolcusu Emerson Royal; Serie A’yı ve İtalya’yı iyi tanıyor. OM’ye ayrıca Michele Di Gregorio’nun kiralık transferi de önerildi ve karşılıklı kiralama takası içeren operasyon kısa sürede tamamlanabilir.

  • Genç hamle

    Daha "gelecek vadeden" isimler arasında yer alsa da bu nedenle ekonomik açıdan daha az avantajlı olanlardan biri, Maresca'nın Manchester City'sinde merkezde düşünülmeyen ve Arsenal'e kaybedilen Community Shield'da 90 dakika boyunca yedek kulübesinde kalan Rayan Ait-Nouri.

    Bir de Alvaro Carreras var; José Mourinho'nun Real Madrid'inde merkezde düşünülmüyor, ancak yalnızca bir yıl önce Manchester United ve Benfica arasında geçen bir yolculuğun ardından yeniden yuvaya döndürülmesi için çok yüksek bir bedel ödendi.

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  • Güvenli ikinci el ve son dakika fırsatı

    Çok beğeniliyorlar, ancak bugün itibarıyla piyasa dışı teklifler olmadığı sürece dokunulmaz kabul ediliyorlar; Juventus’un ne yapabileceği ne de yapmak istediği türden teklifler bunlar. Hem Leipzig ile sözleşmesi 2027’de bitecek 1998 doğumlu Alman David Raum, hem de Inter ile 30 Haziran 2028’e kadar kontratı bulunan ve sözleşmesini yenilemenin yolunu henüz bulamayan Carlos Augusto için durum böyle.

    Transfer döneminin sonundaki fırsat ise Luke Shaw olabilir. Artık neredeyse Manchester United’ın bir sembolü haline gelen oyuncu için kulüp bir süredir yerine geçecek ismi arıyor ve bugün Barcelona tarafından kapı önüne konulan Alejandro Balde’ye bir adım uzaklıkta. İspanyol oyuncunun gelişi İngiliz futbolcunun ayrılığına kapı aralayacak ve Juventus da bu son dakika fırsatını değerlendirebilir.

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