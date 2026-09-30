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cm grafica john elkann juventus 2025 2.1 desk high impactGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'ta Elkann kesenin ağzını açıyor: transferde iki mevki öncelikli

Juventus
Transfers
Serie A
R. Kolo Muani
D. Luiz

Exor’dan gelecek parayla Juventus yeni transferleri de düşünebilecek

Exor, Juventus bilançosuna aktarılmak üzere yeni ve önemli bir sermaye artırımı yapmaya hazırlanıyor. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında, üst üste dokuzuncu zararlı bilanço dönemi onaylandıktan sonra (30 Haziran 2026 itibarıyla 66 milyon euro), Yönetim Kurulu Hissedarlar Genel Kurulu'ndan azami 250 milyon euroluk bir sermaye artırımı talep etti ve bunu önerdi. Olası 250 milyon euronun 164 milyonu Exor tarafından karşılanacak; sermaye artırımının ilk rakamı doğrulanırsa (bunu kasım ayı başında öğreneceğiz).


Son yıllarda Juventus dört kez yeniden sermayelendirmeye gitti ve toplam tutar 998 milyon euro oldu; bunun 637 milyonu Exor tarafından ödendi. Yeni artırımın doğrulanması halinde, Agnelli/Elkann ailesinin kasasından son yedi yılda Juventus dünyasına yapılan yatırım 800 milyon euroya ulaşacak.



  • Sermaye artırımından gelecek para nereye gidecek?

    Peki Exor’un yeni bir sermaye artırımına gitmesi halinde Juventus’un transferde öncelikleri neler olurdu? Bunu söylemek için henüz erken; çünkü belirsizlikler hâlâ çok fazla. Bunların başında da 2027-28 Şampiyonlar Ligi’ne katılım ve bunun UEFA’dan gelecek gelirleri var: Juventus o parayla bir tür transfer planlayabilir, bu gelirler olmadan ise farklı türde bir transfer kampanyası düşünmek zorunda kalacaktır. Bir yıllık aranın ardından, Juventus’un 2027-28 Şampiyonlar Ligi’nde yer alması kulübün kasası açısından ve sportif rekabet gücü bakımından hayati önem taşıyor, ancak Luciano Spalletti’nin takımının bu bileti alıp almadığını ancak mayısta öğreneceğiz. Bu arada, sermaye artırımından gelecek kaynaklar ocakta olası takviyeleri düşünmek ve 2027 yazı transfer dönemini en azından kısmen planlayabilmek için kullanılacak. Her hâlükârda, transferlerin yanı sıra Juventus’un 30 Haziran 2027’ye kadar önemli bir satış yapmak zorunda kalabileceğini de hesaba katması gerekecek.


  • Öncelikler iki tane.

    Bu öncüller ışığında, Juventus'un yatırımlarının büyük bölümünü orta saha ve santrfor bölgesine yönlendirmesi gerektiği konusunda şüphe yok.Douglas Luiz'in sezona iyi başlangıcını ve Kolo Muani'nin aradan önceki son iki maçta verdiği küçük olumlu sinyalleri bir kenara bırakırsak, Juventus'un seviye atlamak ve yeniden gerçekten başrole çıkabilmek için üst düzey takviyelere ihtiyaç duyduğu iki bölge bunlar. Uluslararası düzeyde kaliteli bir orta saha oyuncusu; ayrıca Locatelli ve Thuram'ın kendi ciddi sakatlıklarından nasıl dönecekleri de belirsiz. Bir de büyük bir santrfor: Juventus'un hem yönetiminin hem de teknik direktörünün hayalini kurduğu iki hamle bunlar. Juventus, diğer bölgelerde de ihtiyaç duyuyor ve duyacak; özellikle kalede (Vicario'nun bonservisi alınacak mı? Palmisani transfer edilecek mi?) ve savunmanın kenarlarında. Buna karşın sorun yaşanmayan, hatta fazlalık bulunan tek bölüm hücum kanatları.

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