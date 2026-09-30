Juventus'ta Elkann kesenin ağzını açıyor: transferde iki mevki öncelikli

Exor, Juventus bilançosuna aktarılmak üzere yeni ve önemli bir sermaye artırımı yapmaya hazırlanıyor. Dün yapılan yönetim kurulu toplantısında, üst üste dokuzuncu zararlı bilanço dönemi onaylandıktan sonra (30 Haziran 2026 itibarıyla 66 milyon euro), Yönetim Kurulu Hissedarlar Genel Kurulu'ndan azami 250 milyon euroluk bir sermaye artırımı talep etti ve bunu önerdi. Olası 250 milyon euronun 164 milyonu Exor tarafından karşılanacak; sermaye artırımının ilk rakamı doğrulanırsa (bunu kasım ayı başında öğreneceğiz).





Son yıllarda Juventus dört kez yeniden sermayelendirmeye gitti ve toplam tutar 998 milyon euro oldu; bunun 637 milyonu Exor tarafından ödendi. Yeni artırımın doğrulanması halinde, Agnelli/Elkann ailesinin kasasından son yedi yılda Juventus dünyasına yapılan yatırım 800 milyon euroya ulaşacak.







