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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus'ta Cambiaso takımla çalıştı. Marchisio Jr. da oradaydı!

Juventus
A. Cambiaso
Serie A

Luciano Spalletti'nin ekibi Continassa'da antrenman yaptı

Juventus, lige dönüş hazırlıkları kapsamında Continassa'da çalışmalara yeniden başladı; siyah-beyazlıların 11 Ekim Pazar günü Cagliari ile karşı karşıya geleceği lig dönüşü öncesinde. Luciano Spalletti'nin kullanımındaki oyuncular arasında, hâlâ kendi milli takımlarında bulunan isimler yer almadı. Buna karşın diğer tüm futbolcular, yeni transfer Neto da dahil olmak üzere hazır bulundu. Sakatlıktan çıkan oyuncular arasında özellikle takımla çalışan Andrea Cambiaso için iyi haberler var; oyuncunun artık iyileştiği görülüyor. Ancak Augusto Owusu için sorun var; Sportmediaset'in aktardığına göre oyuncu rectus femoris kasında bir sakatlık yaşadı ve iki-üç hafta sahalardan uzak kalacak.

Juventus, cuma günü Continassa'da Cremonese ile hazırlık maçında karşılaşacak.


  • Marchisio Jr da aynı şekilde

    Gençlik akademisinden A takımla birlikte çalışan oyuncular arasında, Juventus'un eski orta saha oyuncusu Claudio Marchisio'nun 17 yaşındaki oğlu Davide Marchisio da yer aldı. Juventus'un internet sitesinde, bugünkü idmanın fotoğrafları arasında onun karesi de dikkat çekiyor.


    Hatırlatalım, Marchisio Jr. kısa süre önce ilk profesyonel sözleşmesine imza attı; bu, Juventus altyapısındaki gelişim yolculuğunun zirvesi oldu. Davide, 2028'e kadar geçerli üç yıllık ilk sözleşmesini imzaladı. 31 Ağustos 2009 doğumlu olan genç oyuncu, bu sezonun başında tarihi bir gole de imza attı: İlk kez 18 Yaş Altı Ligi'nde mücadele eden yeni kurulan takımın ilk golünü kaydetti.

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