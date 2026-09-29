Juventus, lige dönüş hazırlıkları kapsamında Continassa'da çalışmalara yeniden başladı; siyah-beyazlıların 11 Ekim Pazar günü Cagliari ile karşı karşıya geleceği lig dönüşü öncesinde. Luciano Spalletti'nin kullanımındaki oyuncular arasında, hâlâ kendi milli takımlarında bulunan isimler yer almadı. Buna karşın diğer tüm futbolcular, yeni transfer Neto da dahil olmak üzere hazır bulundu. Sakatlıktan çıkan oyuncular arasında özellikle takımla çalışan Andrea Cambiaso için iyi haberler var; oyuncunun artık iyileştiği görülüyor. Ancak Augusto Owusu için sorun var; Sportmediaset'in aktardığına göre oyuncu rectus femoris kasında bir sakatlık yaşadı ve iki-üç hafta sahalardan uzak kalacak.

Juventus, cuma günü Continassa'da Cremonese ile hazırlık maçında karşılaşacak.



