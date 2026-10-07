Nick Woltemade Juventus’un bonservisli oyuncusu değil; Newcastle’dan satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak geldi. Ancak onu Spalletti için yeniden kazanmak, rafa kaldırılamayacak bir görev. Alman oyuncu, fiziksel özellikleri bakımından Juventus kadrosunda gerçekten eşsiz. Ama daha da önemlisi, önümüzdeki bir ayda oynanacak 9 maç ve Juventus’un perşembe günleri Avrupa Ligi karşılaşmalarına da çıkacak olması nedeniyle kısalan toparlanma süreleri düşünüldüğünde, Kolo Muani için sadece doğal değil, aynı zamanda gerekli bir alternatif olacak.

Şu an itibarıyla takım üzerindeki etkisi ligde neredeyse sıfır oldu: 0 gol ve 0 asist. Bunun yanında xGoal hanesinde de 0,27 var; bu da bir forvet için çok düşük bir değer. Bu veri, 1 isabetli şut, 2 isabetsiz şut ve bunların arasında harcanan 1 net fırsattan kaynaklanıyor. Takım arkadaşlarıyla oyunda da Woltemade, yaratılan 1 net fırsat ve 0,05 xA’da (beklenen asist) kaldı. Spalletti’yi en çok endişelendiren veri ise 3 top kaybı, hava düellolarında sadece yüzde 50 başarı ve kazanılan mücadelelerde yüzde 71 oranı.

Bu da hem fiziksel hem de özellikle zihinsel olarak formunun hâlâ en iyi döneminden uzak olduğunu gösteriyor. Woltemade’yi yeniden kazanmak bir zorunluluk; onu potansiyel olarak Avrupa seviyesinde bir golcüye dönüştürmek ve üzerinden yalnızca sosyal medyada fenomen olduğu etiketini söküp atmak, Spalletti’nin önündeki en zor görev.