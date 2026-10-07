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CM Grafica Juventus Kolo Muani Woltemade 16 9 nuovaGetty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus, Spalletti Woltemade’i mutlaka geri kazanmalı

Juventus
N. Woltemade
R. Kolo Muani
L. Spalletti
Serie A

Juventus'u bekleyen zorlu fikstür, Alman oyuncuyu vazgeçilmez kılacak

Serie A yeniden başlamak üzere ve milli takım arasının sona ermesiyle birlikte kulüpler, kendi milli takımlarında görev yapan oyuncularına kavuşmaya başladı. Hedef, gelecek lig haftasının (2026/2027 sezonunun 6. haftası) başlangıç düdüğüne hazır çıkmak. Bu hafta, özellikle Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar için gerçek bir fikstür yoğunluğunun başlangıcı olacak.

Bunların arasında elbette Juventus da var. Luciano Spalletti, yıl başından bu yana yaşanan çok sayıdaki sakatlık ve dünyanın dört bir yanına dağılmış çok sayıdaki oyuncu nedeniyle bu üç haftada Continassa'da kısıtlı bir grupla çalışabildi. Son Güney Amerikalılar yarın dönecek, ancak Juventus'un pazar akşamı deplasmanda Cagliari ile karşılaşacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattını ilgilendiren ve birbirine zıt iki mutlak kesinlikten yola çıkacak: Kolo Muani ve Woltemade.


  • KOLO MUANI KESİN BİR GÜVENCE OLACAK

    Sezonun başından bu yana iki forvet arasında Spalletti, hücum hattındaki ilk tercihi olarak her zaman Kolo Muani’yi seçti. Fransız oyuncu Serie A’da 5 maçın 5’ine de ilk 11’de başladı, ancak henüz golle tanışamadı ve yalnızca Sassuolo’ya 3-2 kaybedilen maçta bir asist yaptı.

    Buna rağmen ve Spalletti’nin prensip olarak farklı özelliklere sahip santrforları tercih ettiğini gizlememiş olmasına karşın, milli aranın ardından Cagliari deplasmanında Juventus hücumunun merkezinde ilk 11’de başlayacak isim yine o olacak.

    Eski PSG ve Tottenham oyuncusu, Fransa Milli Takımı’nın Zinedine Zidane yönetimindeki kadrosuna çağrılmadı ve bu sayede teknik direktörün yönetiminde (elindeki problem dışında) yüzde 100 çalışabildi. Teorik olarak, Alajbegovic, Conceicao, Zhegrova, Nico Gonzalez ve Nick Woltemade’in de milli takımlarına çağrıldığı bir hücum hattının en formda ismi olabilir.

  • Woltemade Almanya’da hayal kırıklığı yarattı

    Ne yazık ki Spalletti için iyi haberler burada sona eriyor; çünkü Kolo Muani, teknik direktörün yönetiminde fiziksel ve mental olarak ilerleme kaydetmeyi başarmış olsa da Alman santrfor, Almanya Milli Takımı ile oynadığı iki maçlık sürecin ardından önünde artık daha da fazla belirsizlikle dönüyor. Avrupa Ligi'nde Nec karşısında görülen ve Atalanta'ya karşı oynadığı yalnızca 4 dakikada zaten zayıflamaya başlayan olumlu işaretler, Sırbistan karşısında kaçırdığı o mutlak gol pozisyonuyla tamamen söndü; bu hata, yeniden yapılanma sürecindeki Almanya Milli Takımı'nda gözlerin üzerinde olduğu bir dönemde onu kamuoyunun ve takımı takip eden basının gözünde de dibe çekti.

  • Woltemade iyileştirilmeli

    Nick Woltemade Juventus’un bonservisli oyuncusu değil; Newcastle’dan satın alma opsiyonu olmadan kiralık olarak geldi. Ancak onu Spalletti için yeniden kazanmak, rafa kaldırılamayacak bir görev. Alman oyuncu, fiziksel özellikleri bakımından Juventus kadrosunda gerçekten eşsiz. Ama daha da önemlisi, önümüzdeki bir ayda oynanacak 9 maç ve Juventus’un perşembe günleri Avrupa Ligi karşılaşmalarına da çıkacak olması nedeniyle kısalan toparlanma süreleri düşünüldüğünde, Kolo Muani için sadece doğal değil, aynı zamanda gerekli bir alternatif olacak.

    Şu an itibarıyla takım üzerindeki etkisi ligde neredeyse sıfır oldu: 0 gol ve 0 asist. Bunun yanında xGoal hanesinde de 0,27 var; bu da bir forvet için çok düşük bir değer. Bu veri, 1 isabetli şut, 2 isabetsiz şut ve bunların arasında harcanan 1 net fırsattan kaynaklanıyor. Takım arkadaşlarıyla oyunda da Woltemade, yaratılan 1 net fırsat ve 0,05 xA’da (beklenen asist) kaldı. Spalletti’yi en çok endişelendiren veri ise 3 top kaybı, hava düellolarında sadece yüzde 50 başarı ve kazanılan mücadelelerde yüzde 71 oranı.

    Bu da hem fiziksel hem de özellikle zihinsel olarak formunun hâlâ en iyi döneminden uzak olduğunu gösteriyor. Woltemade’yi yeniden kazanmak bir zorunluluk; onu potansiyel olarak Avrupa seviyesinde bir golcüye dönüştürmek ve üzerinden yalnızca sosyal medyada fenomen olduğu etiketini söküp atmak, Spalletti’nin önündeki en zor görev.

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