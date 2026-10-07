Serie A yeniden başlamak üzere ve milli takım arasının sona ermesiyle birlikte kulüpler, kendi milli takımlarında görev yapan oyuncularına kavuşmaya başladı. Hedef, gelecek lig haftasının (2026/2027 sezonunun 6. haftası) başlangıç düdüğüne hazır çıkmak. Bu hafta, özellikle Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar için gerçek bir fikstür yoğunluğunun başlangıcı olacak.
Bunların arasında elbette Juventus da var. Luciano Spalletti, yıl başından bu yana yaşanan çok sayıdaki sakatlık ve dünyanın dört bir yanına dağılmış çok sayıdaki oyuncu nedeniyle bu üç haftada Continassa'da kısıtlı bir grupla çalışabildi. Son Güney Amerikalılar yarın dönecek, ancak Juventus'un pazar akşamı deplasmanda Cagliari ile karşılaşacağı maç öncesinde siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattını ilgilendiren ve birbirine zıt iki mutlak kesinlikten yola çıkacak: Kolo Muani ve Woltemade.