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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus: Sözleşmesini yeni uzatan Elimoghale, A takıma katıldı

Juventus
D. Elimoghale
Serie A

2009 doğumlu futbolcu dün sözleşmesini 2029'a kadar uzattı, bugün ise Continassa'da A takımla antrenman yapıyor.

Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV

Juventus'un yarın AZ Alkmaar deplasmanında oynayacağı Avrupa Ligi dördüncü hafta maçı öncesindeki antrenmanı saat 11.30'da Continassa'da başladı. Antrenmanda Elimoghale, Pagnucco, Merola ve Owusu da A takıma katıldı.

Juventus, 2009 doğumlu Destiny Elimoghale'nin sözleşmesini uzattığını daha dün açıklamıştı. Juventus'un açıklaması şöyle: "Destiny Elimoghale'nin Juventus'taki yolculuğu devam ediyor: 2009 doğumlu forvet, kendisini kulübümüze 30 Haziran 2029'a kadar bağlayan yeni bir sözleşmeye imza attı."

  • Açıklama şöyle devam ediyor: "Çocukluğundan beri Juventus altyapısında yetişen ve 17 Yaş Altı ile 20 Yaş Altı takımlarına kadar tüm yaş kategorilerinde forma giyen Elimoghale, bu sezon Juventus Next Gen ile ilk maçına çıktı. İlk aylarda lig ve Serie C İtalya Kupası'nda toplam 10 maça çıktı.

    17 Eylül 2026'da kariyerinde ilk kez A takım kadrosuna çağrıldı. Bu çağrı, Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasındaki NEC maçı içindi.

    Yetenekli ve gelecek vadeden bir oyuncu olan Elimoghale, gelişimini Juventus'ta sürdürecek. Tebrikler Destiny, sahada görüşürüz!"

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Gelecek maçlar
AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV