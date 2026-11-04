Juventus'un yarın AZ Alkmaar deplasmanında oynayacağı Avrupa Ligi dördüncü hafta maçı öncesindeki antrenmanı saat 11.30'da Continassa'da başladı. Antrenmanda Elimoghale, Pagnucco, Merola ve Owusu da A takıma katıldı.
Juventus, 2009 doğumlu Destiny Elimoghale'nin sözleşmesini uzattığını daha dün açıklamıştı. Juventus'un açıklaması şöyle: "Destiny Elimoghale'nin Juventus'taki yolculuğu devam ediyor: 2009 doğumlu forvet, kendisini kulübümüze 30 Haziran 2029'a kadar bağlayan yeni bir sözleşmeye imza attı."