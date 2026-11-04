Açıklama şöyle devam ediyor: "Çocukluğundan beri Juventus altyapısında yetişen ve 17 Yaş Altı ile 20 Yaş Altı takımlarına kadar tüm yaş kategorilerinde forma giyen Elimoghale, bu sezon Juventus Next Gen ile ilk maçına çıktı. İlk aylarda lig ve Serie C İtalya Kupası'nda toplam 10 maça çıktı.

17 Eylül 2026'da kariyerinde ilk kez A takım kadrosuna çağrıldı. Bu çağrı, Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasındaki NEC maçı içindi.

Yetenekli ve gelecek vadeden bir oyuncu olan Elimoghale, gelişimini Juventus'ta sürdürecek. Tebrikler Destiny, sahada görüşürüz!"