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Juventus, sermaye artırımı: Tether, Lindsell Train ve diğer hissedarlar ne kadar para koyuyor?

Juventus
Serie A

Exor, diğer hissedarlar ya da üçüncü taraflar tarafından muhtemelen satın alınmayan hisseleri garanti etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Bildiğimiz gibi, Juventus Yönetim Kurulu 250 milyon euroya kadar sermaye artırımı önerdi. Oransal katılımla, Exor’un (%65,375) yaklaşık 164 milyon euro ödemesi gerekiyor; bunun 60 milyonu, 30 Haziran 2026 itibarıyla bilançodaki açığı kapatmak için zaten avans olarak ödendi. Tether’in (%11,527) yaklaşık 28,8 milyon euro ve Lindsell Train’in (%6,2) yaklaşık 15,5 milyon euro ödemesi gerekiyor;halka açık paylara (%16,9) ise yaklaşık 42,3 milyon euro düşüyor. Exor, diğer hissedarlar veya üçüncü taraflar tarafından satın alınmaması halinde söz konusu hisseleri garanti etmeye hazır olduğunu açıkladı.


  • JUVE, SERMAYE ARTIRIMI: HER HİSSEDARIN PAYI VE YATIRACAĞI PARA

    Exor (%65,375): 164 milyon

    Sermaye artırımına mahsuben gelecekte yapılacak artış hesabına 60 milyon avroyu zaten avans olarak verdi, bu tutar kendi payına yazılacak. Dolayısıyla ödenmesi gereken yaklaşık 104 milyon avro kalıyor. Kendi payını taahhüt etti ve diğer ortaklar ya da üçüncü taraflar tarafından satın alınmayan hisseleri garanti etmeye hazır olduğunu belirtiyor. Bu nedenle tüm operasyon için bir "güvence" işlevi görebilir ve bu durumda kendi oranının yükseldiğini görebilir.


    Tether (%11,527): 28,8 milyon

    Yeni ortak ama artık önemli bir konumda: dijital varlıklarda faaliyet gösteriyor ve USDT stablecoin'inin ihraççısı. Son sermaye artırımında payını koruyarak yaklaşık 11 milyon avro taahhüt etti.


    Lindsell Train (%6,2): 15,5 milyon

    2000 yılında Michael Lindsell ve Nick Train tarafından kurulan Britanyalı varlık yönetim şirketi, artık üçüncü ortak konumunda. Zaman içinde payını azalttı: bir dönem %11'in üzerine çıkmıştı.


    Halka açık kısım (%16,9): 42,3 milyon

    Küçük hissedarlar, kurumsal yatırımcılar ve büyük fonlardan oluşan oldukça parçalı bir taban.


  • GERÇEK MAÇ

    Gazzetta.it'in vurguladığı gibi, asıl mesele yaklaşık 86,6 milyon euroyu ilgilendiriyor: pro rata katılımla Exor dışındaki ortaklardan gelmesi gereken tutar bu (Tether 28,8 + Lindsell Train 15,5 + piyasa 42,3). Eğer birileri katılmazsa, açığı Exor kapatacak.


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