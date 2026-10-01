Bildiğimiz gibi, Juventus Yönetim Kurulu 250 milyon euroya kadar sermaye artırımı önerdi. Oransal katılımla, Exor’un (%65,375) yaklaşık 164 milyon euro ödemesi gerekiyor; bunun 60 milyonu, 30 Haziran 2026 itibarıyla bilançodaki açığı kapatmak için zaten avans olarak ödendi. Tether’in (%11,527) yaklaşık 28,8 milyon euro ve Lindsell Train’in (%6,2) yaklaşık 15,5 milyon euro ödemesi gerekiyor;halka açık paylara (%16,9) ise yaklaşık 42,3 milyon euro düşüyor. Exor, diğer hissedarlar veya üçüncü taraflar tarafından satın alınmaması halinde söz konusu hisseleri garanti etmeye hazır olduğunu açıkladı.
Juventus, sermaye artırımı: Tether, Lindsell Train ve diğer hissedarlar ne kadar para koyuyor?
JUVE, SERMAYE ARTIRIMI: HER HİSSEDARIN PAYI VE YATIRACAĞI PARA
Exor (%65,375): 164 milyon
Sermaye artırımına mahsuben gelecekte yapılacak artış hesabına 60 milyon avroyu zaten avans olarak verdi, bu tutar kendi payına yazılacak. Dolayısıyla ödenmesi gereken yaklaşık 104 milyon avro kalıyor. Kendi payını taahhüt etti ve diğer ortaklar ya da üçüncü taraflar tarafından satın alınmayan hisseleri garanti etmeye hazır olduğunu belirtiyor. Bu nedenle tüm operasyon için bir "güvence" işlevi görebilir ve bu durumda kendi oranının yükseldiğini görebilir.
Tether (%11,527): 28,8 milyon
Yeni ortak ama artık önemli bir konumda: dijital varlıklarda faaliyet gösteriyor ve USDT stablecoin'inin ihraççısı. Son sermaye artırımında payını koruyarak yaklaşık 11 milyon avro taahhüt etti.
Lindsell Train (%6,2): 15,5 milyon
2000 yılında Michael Lindsell ve Nick Train tarafından kurulan Britanyalı varlık yönetim şirketi, artık üçüncü ortak konumunda. Zaman içinde payını azalttı: bir dönem %11'in üzerine çıkmıştı.
Halka açık kısım (%16,9): 42,3 milyon
Küçük hissedarlar, kurumsal yatırımcılar ve büyük fonlardan oluşan oldukça parçalı bir taban.
GERÇEK MAÇ
Gazzetta.it'in vurguladığı gibi, asıl mesele yaklaşık 86,6 milyon euroyu ilgilendiriyor: pro rata katılımla Exor dışındaki ortaklardan gelmesi gereken tutar bu (Tether 28,8 + Lindsell Train 15,5 + piyasa 42,3). Eğer birileri katılmazsa, açığı Exor kapatacak.
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