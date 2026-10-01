Juventus, sermaye artırımı: Tether, Lindsell Train ve diğer hissedarlar ne kadar para koyuyor?

Exor (%65,375): 164 milyon

Sermaye artırımına mahsuben gelecekte yapılacak artış hesabına 60 milyon avroyu zaten avans olarak verdi, bu tutar kendi payına yazılacak. Dolayısıyla ödenmesi gereken yaklaşık 104 milyon avro kalıyor. Kendi payını taahhüt etti ve diğer ortaklar ya da üçüncü taraflar tarafından satın alınmayan hisseleri garanti etmeye hazır olduğunu belirtiyor. Bu nedenle tüm operasyon için bir "güvence" işlevi görebilir ve bu durumda kendi oranının yükseldiğini görebilir.





Tether (%11,527): 28,8 milyon

Yeni ortak ama artık önemli bir konumda: dijital varlıklarda faaliyet gösteriyor ve USDT stablecoin'inin ihraççısı. Son sermaye artırımında payını koruyarak yaklaşık 11 milyon avro taahhüt etti.





Lindsell Train (%6,2): 15,5 milyon

2000 yılında Michael Lindsell ve Nick Train tarafından kurulan Britanyalı varlık yönetim şirketi, artık üçüncü ortak konumunda. Zaman içinde payını azalttı: bir dönem %11'in üzerine çıkmıştı.





Halka açık kısım (%16,9): 42,3 milyon

Küçük hissedarlar, kurumsal yatırımcılar ve büyük fonlardan oluşan oldukça parçalı bir taban.



