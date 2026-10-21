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Raimondo Frosinone SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus, Raimondo için tüm gücüyle devrede: Kulübün stratejisi

Juventus
A. Raimondo
Transfers
Serie A
Frosinone

Ligin genç gol kralı Juventus'un radarında

Juventus geleceğe bakıyor ve Antonio Raimondo'yu hücum hattı için olası bir takviye olarak değerlendiriyor. Tuttosport'un haberine göre, 2004 doğumlu, şu anda Bologna'dan kiralık olarak Frosinone'de forma giyen forvet, Juventus gözlemcilerinin dikkatini çekti. Raimondo, sezonun ilk yedi haftasında attığı yedi golle etkili bir başlangıç yaptı.


Sassuolo karşısında yaptığı hat-trick, dikkatleri genç santrforun üzerine daha da fazla çekti. Raimondo, İtalyan futbolunun en gelecek vadeden oyuncularından biri olarak görülüyor. Juventus, Raimondo'yu takip ediyor. Bu takip, kadroyu gençleştirmeyi ve İtalyan yeteneklere yönelmeyi amaçlayan stratejisinin bir parçası.

  • Ancak bu transferin yaz aylarında gerçekleşmesi daha olası görünüyor; o dönemde oyuncunun sözleşme durumu olası görüşmeleri kolaylaştırabilir. Frosinone'nin, ligde kalma mücadelesinde kilit rol oynayan Raimondo'dan ocak ayında vazgeçmesi ise pek olası değil.


    Tuttosport'un haberine göre çok şey Bologna'nın atacağı adımlara ve Juventus'un geçmişte büyük transfer anlaşmaları yaptığı menajer Alessandro Lucci'nin rolüne de bağlı olacak. Raimondo ise şimdilik Frosinone'nin Serie A'da kalmasını sağlama hedefiyle bugüne odaklanmış durumda. Juventus da olası bir yaz hamlesi öncesinde oyuncunun gelişimini ilgiyle takip ediyor.


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