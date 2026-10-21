Juventus geleceğe bakıyor ve Antonio Raimondo'yu hücum hattı için olası bir takviye olarak değerlendiriyor. Tuttosport'un haberine göre, 2004 doğumlu, şu anda Bologna'dan kiralık olarak Frosinone'de forma giyen forvet, Juventus gözlemcilerinin dikkatini çekti. Raimondo, sezonun ilk yedi haftasında attığı yedi golle etkili bir başlangıç yaptı.





Sassuolo karşısında yaptığı hat-trick, dikkatleri genç santrforun üzerine daha da fazla çekti. Raimondo, İtalyan futbolunun en gelecek vadeden oyuncularından biri olarak görülüyor. Juventus, Raimondo'yu takip ediyor. Bu takip, kadroyu gençleştirmeyi ve İtalyan yeteneklere yönelmeyi amaçlayan stratejisinin bir parçası.