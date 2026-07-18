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Adin Licina Germany 2025Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus: Oboavwoduo, Owusu ve Licina, Basel karşısında nasıl oynadılar?

Juventus
Serie A
Juventus Next Gen

Sezonun ilk hazırlık maçında Spalletti, A takım kadrosuna dahil edilen üç Next Gen oyuncusunu da sahaya sürdü

Sezonun ilk hazırlık maçında Basel deplasmanında 0-0 berabere kalan Juventus için bumaç, kampın ilk günlerinde A takıma katılmış olan Next Gen’den üç genç oyuncuyu sahada izleme fırsatı da oldu.


SPALLETTI’NİN ÖVGÜSÜ

Maçın ardından Luciano Spalletti, bu oyuncular hakkında şunları söyledi: “Gençler mi? Hepsi yetenekli ve gelecek vaat ediyor. Büyük oyuncuların karakterine sahip olduklarını ve sorumluluk alabileceklerini göstermeleri gerekiyor. Kararlarını vermeli, tereddüt etmemeli ve ellerindeki kartları oynamalılar: Farkı yaratan budur, kararlaştırılanı uygulamaya cesaret etmek. Ayrıca her zaman takımın içinde kalmalılar. Kiminle etkileşime gireceklerini seçerek oynamalılar: Sahada istediklerini yapmakta özgürler, ancak davranışları ve savunma aşamalarında takımın içinde kalmalılar."

  • OYNAYANLAR

    Çağrılan genç oyuncular arasında ikinci yarıda sahaya çıkanlar Oboavwoduo, Owusu ve Licina olurken, Gil Puche, Durmisi ve Van Aarle yedek kulübesinde kaldı.


    Sahaya çıkan üç genç Juventus oyuncusu arasında, özellikle Justin Oboavwoduo ve Owusu, kendilerine tanınan kısa sürede olumlu performanslar sergilerken, üçü arasında en genç olan Licinaise daha az göze çarptı. Oboavwoduo 46. dakikada Zhegrova'nın yerine, Licina yine 46. dakikada Adzic'in yerine oyuna girdi; Owusu ise 78. dakikada Milik'in yerine oyuna girdi.

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  • NASIL OYNADILAR

    2006 doğumlu forvet Justin Oboavwoduo, Manchester City’nin Akademisi’nde yetişmiş ve Ocak ayından itibaren Juventus’un Next Gen takımında forma giymeye başlamıştı (2025-26 sezonunda Serie C’de 8 maçta 1 gol). Maçta rakip kaleye iki şutla öne çıktı: bunlardan biri tehlikeli bir şuttu ve Basel kalecisi tarafından iyi bir şekilde kurtarıldı, diğeri ise kale dışına gitti. 2005 doğumlu ve Nex Gen formasıyla Serie C’de 50 maça çıkan Augusto Seedorf Owusu, orta sahada kararlı ve etkili bir performans sergiledi. Üçlü arasında, muhtemelen gelecek vaat eden isim olan 2007 doğumlu Adin Licina biraz daha gölgede kaldı. Bayern Münih'in altyapısından gelen Alman oyuncu, geçen sezon da Next Gen forması giymişti (o da Serie C'de 8 maçta forma giyip 1 gol attı).

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