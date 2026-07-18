Juventus: Oboavwoduo, Owusu ve Licina, Basel karşısında nasıl oynadılar?

Sezonun ilk hazırlık maçında Basel deplasmanında 0-0 berabere kalan Juventus için bumaç, kampın ilk günlerinde A takıma katılmış olan Next Gen’den üç genç oyuncuyu sahada izleme fırsatı da oldu.





SPALLETTI’NİN ÖVGÜSÜ

Maçın ardından Luciano Spalletti, bu oyuncular hakkında şunları söyledi: “Gençler mi? Hepsi yetenekli ve gelecek vaat ediyor. Büyük oyuncuların karakterine sahip olduklarını ve sorumluluk alabileceklerini göstermeleri gerekiyor. Kararlarını vermeli, tereddüt etmemeli ve ellerindeki kartları oynamalılar: Farkı yaratan budur, kararlaştırılanı uygulamaya cesaret etmek. Ayrıca her zaman takımın içinde kalmalılar. Kiminle etkileşime gireceklerini seçerek oynamalılar: Sahada istediklerini yapmakta özgürler, ancak davranışları ve savunma aşamalarında takımın içinde kalmalılar."