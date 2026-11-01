Juventus-Napoli, 2026/2027 Serie A sezonunun 10. haftasında pazar gününü kapatacak ikinci büyük maç. Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus ve Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli için bu karşılaşma şimdiden büyük önem taşıyor. İki takım da 14 puanda ve şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı sağlayan 4. sırada bulunan Como'nun 9 puan gerisinde.

De Bruyne ve arkadaşları toparlanma sürecinde. Napoli, Roma ile 3-3 berabere kaldığı gollü maçın ve deplasmanda Monza'yı 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından bu maça çıkacak. Juventus ise Cenova'da, ligdeki son üç maçında ikinci yenilgisini aldı. Takımın performansı, Spalletti'nin oyuncularından beklediğinin çok uzağındaydı.

JUVENTUS-NAPOLI 0-0

GOLLER: -