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kolo muani 2_1Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Juventus-Napoli 0-0 CANLI: Vicario'dan Lucca'nın şutuna müthiş kurtarış

Juventus
SSC Napoli
Serie A
Juventus - SSC Napoli

Serie A'nın 10. haftasındaki Juventus-Napoli maçını takip edin.

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JUV

Juventus-Napoli, 2026/2027 Serie A sezonunun 10. haftasında pazar gününü kapatacak ikinci büyük maç. Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus ve Massimiliano Allegri yönetimindeki Napoli için bu karşılaşma şimdiden büyük önem taşıyor. İki takım da 14 puanda ve şu anda Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı sağlayan 4. sırada bulunan Como'nun 9 puan gerisinde.

De Bruyne ve arkadaşları toparlanma sürecinde. Napoli, Roma ile 3-3 berabere kaldığı gollü maçın ve deplasmanda Monza'yı 4-1 yendiği karşılaşmanın ardından bu maça çıkacak. Juventus ise Cenova'da, ligdeki son üç maçında ikinci yenilgisini aldı. Takımın performansı, Spalletti'nin oyuncularından beklediğinin çok uzağındaydı.

JUVENTUS-NAPOLI 0-0

GOLLER: -

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    7' GOL FIRSATI - Maçın ilk ciddi fırsatı Napoli'den geliyor. Sağ kanatta üst üste gelişen atakların ardından Politano ortasını yapıyor. Ceza sahasının ortasında Bremer'e karşı iyi pozisyon alan Lucca kafayı vuruyor, ancak Vicario harika bir kurtarışla topu kornere çelerek skorun değişmesini önlüyor.

    0' Başlama vuruşu Torino'daki Allianz Stadium'da saat 20.45'te yapılacak.

    TÜM BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

  • JUVENTUS-NAPOLI: MAÇ KÜNYESİ

    Juventus-Napoli 0-0

    Gol atanlar: -

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Cabal; Douglas Luiz, Koopmeiners, McKennie; Alajbegovic, Woltemade, Kolo Muani.

    Yedekler: Pinsoglio, Neto, Gatti, Kelly, Zhegrova, Boga, Ekhator, Cambiaso, Rugani, Sarr. 

    Teknik direktör: Spalletti.

    NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Rafa Marin, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Lucca, Lang.

    Yedekler: Contini, Spinelli, Gilmour, Rrahmani, Barido, Giovane, Vergara, Beukema, Pereyra, Chiummariello, Melnyk, Lieto. Teknik direktör: Allegri.

    Teknik direktör: Allegri.

    Hakem: Sozza

    Sarı kart görenler: -

    Kırmızı kart görenler: -

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Gelecek maçlar
POR

POR

Şampiyonlar Ligi

04 Kas 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Ligi Europa

05 Kas 2026

JUV

JUV