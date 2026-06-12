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Modesto Juventus Grafica

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Juventus, Modesto veda edebilir: sportif direktör Ottolini'nin geleceği de belirsiz, yerine geçecek üç aday var

Juventus
Transfers
M. Benatia
Serie A

Comolli'nin ayrılışı, Juventus'ta yönetimde bir devrime yol açıyor.

Juventus, resmi internet sitesinde yayınladığı bir açıklamayla, artık kulübün eski genel müdürü olan Damien Comolli'nin ayrıldığını duyurdu: "Haziran 2025'te Juventus'a katılan Damien Comolli, bugün kulüpten istifa etti. Tüm Juventus ailesi, Damien'e kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği özveri için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler."


Onun yerine Giovanni Carnevali, kulübün genel müdürü olarak atandı; Vecchia Signora'dan resmi açıklama da geldi. Kulüp yönetimi, büyük olasılıkla Damien Comolli ile olan iş ilişkisinin sona ermesiyle sınırlı kalmayacak bir kurumsal devrim başlatmış durumda.

  • TOGNOZZI GÜÇLÜ ADAY

    Juventus kulübünde spor departmanına yeni isimlerin katılması konusunda kapsamlı değerlendirmeler sürüyor. En çok beğenilen adaylar arasında, Paratici dönemindeki deneyimleri sayesinde Bianconeri ortamını iyi tanıyan yönetici Matteo Tognozzi de yer alıyor. Bu isim, Giorgio Chiellini tarafından da oldukça takdir ediliyor.


    Alfredo Pedullà'nın aktardığına göre, Tognozzi şu anda Rio Ave'nin sportif direktörlüğünü yürütüyor ve Marinakis, kendisine bağlı kulüplerin (Nottingham Forest, Rio Ave ve Olympiacos) genel müdürlüğü görevini teklif etti.

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  • MODESTO AYRILDI, OTTOLINI'NİN DURUMU BELİRSİZ

    Comolli'nin ayrılışı, Juventus'un mevcut yönetim kadrosundaki tek ayrılık olmayacak gibi görünüyor: kulübe yakın çevrelerden sızan bilgilere göre, François-Joseph Modesto da ayrılacak. İlişkinin sonlandırılmasına dair açıklama önümüzdeki saatler içinde gelmesi bekleniyor.


    Genoa'daki görevinin ardından geçen Aralık ayında Juventus'a geri dönen sportif direktör Marco Ottolini'nin durumu da değerlendirme aşamasında: Şu anda kalma ihtimali daha yüksek görünüyor ancak durum belirsiz ve sürpriz gelişmelerin yaşanması da ihtimal dışı değil.

  • PLANES VE BENATIA SEÇENEKLER ARASINDA

    Son saatlerde Juventus'a, Al-Ittihad'dan ayrılacak olan ve geçtiğimiz günlerde Milan tarafından da temasa geçilen 1967 doğumlu İspanyol sportif direktör Ramon Planes'in adı gündeme geldi.


    Bir diğer somut aday ise, 18 Mayıs'ta Marsilya'dan ayrıldıktan sonra şu anda serbest oyuncu statüsünde olan Mehdi Benatia'dır.