Juventus, resmi internet sitesinde yayınladığı bir açıklamayla, artık kulübün eski genel müdürü olan Damien Comolli'nin ayrıldığını duyurdu: "Haziran 2025'te Juventus'a katılan Damien Comolli, bugün kulüpten istifa etti. Tüm Juventus ailesi, Damien'e kulüpte geçirdiği süre boyunca gösterdiği özveri için teşekkür eder ve gelecekte başarılar diler."





Onun yerine Giovanni Carnevali, kulübün genel müdürü olarak atandı; Vecchia Signora'dan resmi açıklama da geldi. Kulüp yönetimi, büyük olasılıkla Damien Comolli ile olan iş ilişkisinin sona ermesiyle sınırlı kalmayacak bir kurumsal devrim başlatmış durumda.