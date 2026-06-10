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CM Grafica Vlahovic Juventus nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Juventus, Maifredi'ye kulak verin: "Vlahovic, Sorloth'tan daha iyi"

Juventus
Serie A
D. Vlahovic
A. Soerloth

Eski teknik direktör, Juventus'un transfer piyasası hakkında konuşuyor

Juventus'un eski teknik direktörü Gigi Maifredi, TMW Radio'da Maracanà'nın sorularını yanıtlayarak Bianconeri'nin transfer piyasası hakkında konuştu.


PREMIER LİG'İN GÖZDE OYUNCUSU YILDIZ HAKKINDA

"Juve, yıldız oyuncularından vazgeçmemeli. 100 milyonluk bir teklif için onu satmak mı? Bir taraftar olarak konuşuyorum, büyük bir takımsanız, elinizde büyük bir oyuncu varken onu asla kaybetmemelisiniz. Juve, İtalya'daki az sayıdaki yıldız oyuncularından biri için hiçbir rakamın cazibesine kapılmamalı. Onu satarsanız, artık önemli hedeflere ulaşabilecek bir takım olduğunuzu düşünmemelisiniz."


  • SORLOTH VE VLAHOVIC HAKKINDA

    "Bana göre Vlahovic daha iyi. Vlahovic'in daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onu bedelsiz kaybetmek ve Atletico'da ilk on birde oynamayan birine para harcamak."




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  • STRATEJİ HAKKINDA

    "Juve'nin oyuncuları geliştirecek zamanı yok, hazır oyuncular lazım. Spalletti'nin de dediği gibi, takımı güçlendirmek için zaten kendilerini kanıtlamış futbolcular gerekiyor."