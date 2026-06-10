Juventus, Maifredi'ye kulak verin: "Vlahovic, Sorloth'tan daha iyi"

Juventus'un eski teknik direktörü Gigi Maifredi, TMW Radio'da Maracanà'nın sorularını yanıtlayarak Bianconeri'nin transfer piyasası hakkında konuştu.





PREMIER LİG'İN GÖZDE OYUNCUSU YILDIZ HAKKINDA

"Juve, yıldız oyuncularından vazgeçmemeli. 100 milyonluk bir teklif için onu satmak mı? Bir taraftar olarak konuşuyorum, büyük bir takımsanız, elinizde büyük bir oyuncu varken onu asla kaybetmemelisiniz. Juve, İtalya'daki az sayıdaki yıldız oyuncularından biri için hiçbir rakamın cazibesine kapılmamalı. Onu satarsanız, artık önemli hedeflere ulaşabilecek bir takım olduğunuzu düşünmemelisiniz."



