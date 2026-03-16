Juventus: Locatelli, dört oyun durumunda Avrupa'nın en iyisi

İleriye doğru yapılan pas sayısı ve ilerici hareket sayısı (yani topu taşıyan bir oyuncunun rakip ceza sahasına önemli ölçüde yaklaşmasını sağlayan hareketlerin sayısı) açısından Manuel Locatelli, PSG'den Vitinha ve Fabian Ruiz'den, Bayern'den Kimmich ve Pavlovic'ten, Modric, Rodri veya Pedri'den daha iyi durumda. İstatistik sitesi DataMb'nin X profilinde yayınlanan bu istatistiğe göre, Juventus'un kaptanı Avrupa'nın en iyileri arasında yer alıyor.

Tudor ve Brambilla'nın teknik direktörlük yaptığı mevcut sezonun ilk 8 maçında Locatelli, ortalama 57,63 başarılı pas ve 25,75 ileriye doğru pas yaptı. Luciano Spalletti yönetimindeki sonraki 18 maçta, başarılı pas sayısı maç başına 75,33'e (+%30), ileriye doğru pas sayısı 36,72'ye (+%43) yükseldi ve son üçte bir sahada en iyi "pasörler" arasında yer alma sayısı 12 oldu. Locatelli, Spalletti yönetiminde daha ileride ve daha hücumcu bir şekilde oynuyor. DataMb'ye göre Locatelli, Avrupa'nın en iyi 5 liginde ileriyedoğru paslar (sahada 9 metreden fazla ilerleme sağlayan paslar), ileriye doğru paslar, uzun paslar ve sahanın son üçte birinde yapılan paslar açısından birinci; top dokunuşları, tamamlanan paslar ve başarılı kısa paslar açısından üçüncü; kazanılan ikili mücadeleler açısından dördüncü sırada yer alıyor.