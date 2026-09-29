1979 doğumlu, Londra’da dünyaya gelen Ginevra; John ve Lapo Elkann’ın kız kardeşi, Gianni Agnelli’nin torunudur. Film yapımcısı ve yönetmen olan Ginevra, Asmara Films ile Giovanni ve Marella Agnelli Pinakotekası’nın başkanlığını yürütüyor. Kurumsal düzeyde ise Agnelli-Elkann ailesinin holdingi ve Juventus’un ana hissedarı olan Exor’un Yönetim Kurulu’nda yer alıyor.





American University of Paris’te Görsel İletişim bölümünden mezun olan Ginevra, ayrıca London Film School’da Film Yapımı alanında yüksek lisans yaptı.



