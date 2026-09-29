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Celebrity Arrivals At Hotel Excelsior Venice Lido Pier: Day 3 - The 83rd Venice International Film FestivalGetty Images Entertainment
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus: Ginevra Elkann kimdir

Juventus
Serie A

John ve Lapo Elkann’ın kız kardeşinin profili

Juventus yönetiminin zirvesinde önemli bir yenilik gündemde olabilir. Matteo Moretto'nun aktardığına göre, Ginevra Elkann Juventus'un yeni başkanı olabilir.



  • 1979 doğumlu, Londra’da dünyaya gelen Ginevra; John ve Lapo Elkann’ın kız kardeşi, Gianni Agnelli’nin torunudur. Film yapımcısı ve yönetmen olan Ginevra, Asmara Films ile Giovanni ve Marella Agnelli Pinakotekası’nın başkanlığını yürütüyor. Kurumsal düzeyde ise Agnelli-Elkann ailesinin holdingi ve Juventus’un ana hissedarı olan Exor’un Yönetim Kurulu’nda yer alıyor.


    American University of Paris’te Görsel İletişim bölümünden mezun olan Ginevra, ayrıca London Film School’da Film Yapımı alanında yüksek lisans yaptı.


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