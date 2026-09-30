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Juventus, Exor acil nakit enjeksiyonuna hazırlanırken dev 250 milyon euroluk finansal kurtarma planını başlattı
Büyük bir mali destek önerildi
Juventus, finansal tablolarına göre 250 milyon €'ya kadar ulaşabilecek devasa bir sermaye artırımı önerisinin ardından önemli bir mali yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Bu iddialı hamle, kulübe hayati fon enjekte etmek, uzun vadeli geleceğini güvence altına almasını ve Avrupa'nın elitleri arasındaki statüsünü korumasını sağlamak için tasarlandı.
Çoğunluk hissedarı Exor, Torino'daki mali durumu istikrara kavuşturma çabalarına aktif olarak öncülük ediyor. Holding şirketi, daha geniş süreç devam ederken kulübün özkaynak pozisyonunu güçlendirmek için, gelecekteki artışa yönelik 60 milyon € tutarında anında bir ödeme yaptı; bu ödeme kendi payına mahsuben bir avans olarak sayılıyor.
- AFP
Exor'un sarsılmaz bağlılığı
Juventus yönetim kurulu, 3 Kasım'da yapılacak yaklaşan toplantıda hissedarlardan resmen yetki verilmesini isteyecek. İtalya Medeni Kanunu'nun 2443. maddesi uyarınca önerilen bu yetki, prim dahil azami 250 milyon avroya kadar tek seferde ya da birden fazla dilim halinde bedelli sermaye artışına imkân tanıyacak.
Şu anda kulüpte çoğunluğu oluşturan yüzde 65,4'lük payı elinde bulunduran Exor, operasyona tam kapsama kadar tam destek verdi. Şirket, kendisine düşen oransal payın tamamını taahhüt etmeyi vadetti ve diğer yatırımcılar ya da üçüncü taraflar tarafından alınmayan kalan hisselerin tamamını üstlenmeye hazır olduğunu doğruladı.
Allianz Stadyumu'nun finansmanı
Bu devasa yeni nakit enjeksiyonu, kulübün sahadaki sportif rekabet gücünü koruması açısından kesinlikle hayati olarak görülüyor. Saha dışında ise bu kaynak, stratejik gayrimenkullerde yapılabilecek olası iyileştirmeler için özel olarak ayrıldı; Allianz Stadium'un modernizasyonu da yönetim kademesinin başlıca öncelikleri arasında yer almayı sürdürüyor.
Buna ek olarak, önemli ölçekteki sermaye artışı küresel marka gelişimine katkı sağlayacak ve Juventus'un UEFA ile FIGC'nin katı mali kriterlerine tam uyum göstermesini temin edecek. Mevcut mali yıl ile bir sonraki yıl için acil ihtiyaçların, yeni yetkinin toplam değerinin yaklaşık yüzde 45 ila 50'sini tüketeceği tahmin ediliyor.
- AFP
Bilançoyu yeniden yapılandırmak
Kulübün konsolide özkaynağı, Haziran 2026 sonunda yalnızca 11,5 milyon € seviyesindeydi ve bu, önceki 13,2 milyon €’luk rakama kıyasla endişe verici bir düşüşe işaret ediyor. Bu 250 milyon €’luk operasyonun mutlak gerekliliği, Kasım 2025’te tamamlanan 97,8 milyon €’luk sermaye artışının hemen ardından gelmesiyle daha da belirginleşiyor.
Juve, piyasa koşullarının elvermesi halinde bu yeni mali yetkiyi 2026 sonuna kadar kullanarak durumu kesin olarak istikrara kavuşturmayı ve gelecek yıllar için sürdürülebilir, rekabetçi bir zemin oluşturmayı hedefliyor.
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