Juventus, finansal tablolarına göre 250 milyon €'ya kadar ulaşabilecek devasa bir sermaye artırımı önerisinin ardından önemli bir mali yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Bu iddialı hamle, kulübe hayati fon enjekte etmek, uzun vadeli geleceğini güvence altına almasını ve Avrupa'nın elitleri arasındaki statüsünü korumasını sağlamak için tasarlandı.

Çoğunluk hissedarı Exor, Torino'daki mali durumu istikrara kavuşturma çabalarına aktif olarak öncülük ediyor. Holding şirketi, daha geniş süreç devam ederken kulübün özkaynak pozisyonunu güçlendirmek için, gelecekteki artışa yönelik 60 milyon € tutarında anında bir ödeme yaptı; bu ödeme kendi payına mahsuben bir avans olarak sayılıyor.