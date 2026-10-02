Juventus-Cremonese CANLI

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, bugün Continassa'da Cremonese karşısında hazırlık maçına çıkıyor. Bu maçta Spalletti, milli takımlarda bulunan oyuncularından yararlanamıyor ancak sakatlıklarını atlatıp dönen iki isme güvenebiliyor: Andrea Cambiaso ve Lloyd Kelly. Yeni transfer ise kadroda yok;Norberto Neto hâlâ yeniden kondisyon kazanma sürecinde. Spalletti'nin kadroya çağırdığı oyuncular arasında çok sayıda genç isim de yer alıyor. Bunların arasında, ikisi Juventus'un iki efsanesi Claudio ve Paolo'nun oğulları olan Davide Marchisio, 2009 doğumlu, ve Alfonso Montero, 2007 doğumlu, da bulunuyor.





Fabio Pecchia yönetimindeki Cremonese cephesinde ise gözler, Juventus'a ait olan ve Cremonese'de kiralık oynayan, sezonun bu ilk bölümünde Serie B ve İtalya Kupası'nda dikkat çeken 2007 doğumlu Adin Licina'nın üzerinde olacak.









JUVENTUS-CREMONESE

GOLLER:



