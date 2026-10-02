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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Juventus-Cremonese CANLI

Juventus
Cremonese
Serie A

Spalletti'nin Juventus'u için hazırlık maçı

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, bugün Continassa'da Cremonese karşısında hazırlık maçına çıkıyor. Bu maçta Spalletti, milli takımlarda bulunan oyuncularından yararlanamıyor ancak sakatlıklarını atlatıp dönen iki isme güvenebiliyor: Andrea Cambiaso ve Lloyd Kelly. Yeni transfer ise kadroda yok;Norberto Neto hâlâ yeniden kondisyon kazanma sürecinde. Spalletti'nin kadroya çağırdığı oyuncular arasında çok sayıda genç isim de yer alıyor. Bunların arasında, ikisi Juventus'un iki efsanesi Claudio ve Paolo'nun oğulları olan Davide Marchisio, 2009 doğumlu, ve Alfonso Montero, 2007 doğumlu, da bulunuyor.


Fabio Pecchia yönetimindeki Cremonese cephesinde ise gözler, Juventus'a ait olan ve Cremonese'de kiralık oynayan, sezonun bu ilk bölümünde Serie B ve İtalya Kupası'nda dikkat çeken 2007 doğumlu Adin Licina'nın üzerinde olacak.



JUVENTUS-CREMONESE

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    JUVENTUS-CREMONESE

    GOLLER:


    Juventus: Pinsoglio, Gatti, Bremer, Rugani, Kelly, McKennie, Makiobo, Cambiaso, Amaradio, Grelaud, Kolo Muani. Yedekler: Radu, Mangiapoco, Rizzo, Durmisi, Corigliano, Montero, Brancato, Ripani, Marchisio, Savio, Corradi, Guerra. Teknik direktör: Luciano Spalletti


    Cremonese: Agazzi, Pezzella, Barbieri, Luperto, Baschirotto, Licina, Gerli, Collocolo, Grassi, Elia, Bonazzoli. Yedekler: Fulignati, Festa, Thorsby, Stuckler, Djuric, Bianchetti, Rocchetti, Bignamini, Barros Cabezas, Herzuah, Vandeputte, Marsi, Villa, Vogliacco. Teknik direktör: Fabio Pecchia


  • Juventus'un kadrosu

    3 Bremer

    4 Gatti

    6 Kelly

    9 Kolo Muani

    20 Cambiaso

    22 McKennie

    23 Pinsoglio

    24 Rugani

    40 Radu

    44 Rizzo

    47 Durmisi

    49 Makiobo

    51 Amaradio

    52 Corigliano

    53 Montero

    54 Grelaud

    55 Brancato

    56 Ripani

    57 Marchisio

    58 Savio

    59 Corradi

    60 Guerra

    61 Mangiapoco




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