Premier League International Cup'ta mücadele eden Juventus'un 23 Yaş Altı takımı, Southampton deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Beraberliği getiren gol, Davide Marchisio'nun harika vuruşuyla geldi: Davide'nin oğlu, 68. dakikada topu hücum bölgesinde aldı, sürerek ileri taşıdı ve ceza sahası çizgisinden direklerin birleştiği noktaya giden sert ve isabetli bir sağ ayak şutu çekti.





2009 doğumlu Davide Marchisio da bir orta saha oyuncusu. Merkezde, iç orta sahada ve mezzala olarak oynayabiliyor. 17 yaşında ve geçen eylülden beri Juventus ile resmen iki yıllık sözleşmesi bulunuyor. Küçük yaşta altyapıya katılan Marchisio, hep Juventus forması giydi ve bu formayla 16 Yaş Altı şampiyonluğunu kazandı. Bu yıldan itibaren 18 Yaş Altı takımında oynuyor ve şimdiden üç gol attı. Spalletti onu A takım kadrosuna da dahil etti; Marchisio, A takımla birkaç antrenmana çıktı ve son millî takım arasında oynanan Cremonese hazırlık maçında forma giydi.