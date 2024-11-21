Jürgen Klopp’un Liverpool’a gider gitmez istediği yıldız, geri çevirdiği teklif için çok pişman!

AFPUğur AktanJürgen Klopp’un Liverpool’a gider gitmez istediği yıldız, geri çevirdiği teklif için çok pişman!J. KloppLiverpoolTransfersPremier LigDortmundBundesliga IMario Gotze, Jurgen Klopp'un 2016'da Liverpool'a transfer teklifini kaçırdığı için pişman olduğunu itiraf etti.Yazı aşağıda devam ediyorYazı aşağıda devam ediyorYazı aşağıda devam ediyorGotze 2016'da LFC'ye katılabilirdiBu fırsatı geri çevirdi ve BVB'ye tekrar katıldı"Özel bir yolculuğu" kaçırdığını itiraf ettiGOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱