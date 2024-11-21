Jürgen Klopp’un Liverpool’a gider gitmez istediği yıldız, geri çevirdiği teklif için çok pişman!

Mario Gotze, Jurgen Klopp'un 2016'da Liverpool'a transfer teklifini kaçırdığı için pişman olduğunu itiraf etti.

Yazı aşağıda devam ediyor Yazı aşağıda devam ediyor Yazı aşağıda devam ediyor Gotze 2016'da LFC'ye katılabilirdi

Bu fırsatı geri çevirdi ve BVB'ye tekrar katıldı

"Özel bir yolculuğu" kaçırdığını itiraf etti GOAL'i WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱