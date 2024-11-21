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Uğur Aktan

Jürgen Klopp’un Liverpool’a gider gitmez istediği yıldız, geri çevirdiği teklif için çok pişman!

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Mario Gotze, Jurgen Klopp'un 2016'da Liverpool'a transfer teklifini kaçırdığı için pişman olduğunu itiraf etti.

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  • Gotze 2016'da LFC'ye katılabilirdi
  • Bu fırsatı geri çevirdi ve BVB'ye tekrar katıldı
  • "Özel bir yolculuğu" kaçırdığını itiraf etti
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