Jose MourinhoGetty Images
Uğur Aktan

Jose Mourinho’dan yeni bir komplo teorisi iddiası geldi!

J. MourinhoFenerbahçeRangers - FenerbahçeRangersEuropa League

Jose Mourinho, VAR'ın 'üç penaltıyı' kaçırdığını iddia ederek yeni bir komplo teorisi ortaya attı, Rangers Fenerbahçe'yi penaltılarda yendi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Fenerbahçe 3-1'lik skordan geri döndü
  • Rangers'a penaltı atışlarında yenildi
  • Mourinho komplo konuşmalarına başladı
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