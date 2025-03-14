Jose Mourinho’dan yeni bir komplo teorisi iddiası geldi!

Getty ImagesUğur AktanJose Mourinho’dan yeni bir komplo teorisi iddiası geldi!J. MourinhoFenerbahçeRangers - FenerbahçeRangersEuropa LeagueJose Mourinho, VAR'ın 'üç penaltıyı' kaçırdığını iddia ederek yeni bir komplo teorisi ortaya attı, Rangers Fenerbahçe'yi penaltılarda yendi.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaFenerbahçe 3-1'lik skordan geri döndüRangers'a penaltı atışlarında yenildiMourinho komplo konuşmalarına başladıGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱