Jose Mourinho’dan yeni bir komplo teorisi iddiası geldi!

Jose Mourinho, VAR'ın 'üç penaltıyı' kaçırdığını iddia ederek yeni bir komplo teorisi ortaya attı, Rangers Fenerbahçe'yi penaltılarda yendi.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Haberin devamı aşağıda Fenerbahçe 3-1'lik skordan geri döndü

Rangers'a penaltı atışlarında yenildi

Mourinho komplo konuşmalarına başladı GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱