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İspanya, Arjantin ile oynayacağı Dünya Kupası finali öncesinde antrenmanını iptal etti
Fırtınalar final hazırlıklarını durdurdu
2026 FIFA Dünya Kupası finali için yapılan son maç öncesi hazırlıklar, Cumartesi günü New Jersey’in kuzey bölgesini vuran şiddetli hava koşulları nedeniyle ani bir lojistik kaosa sürüklendi. İspanya milli takım otobüsü, Melanie Lane Antrenman Sahası’nda planlanan antrenman için zamanında ulaştı; ancak oyuncular ve teknik ekip, turnuva organizatörleri tarafından derhal sıkı bir güvenlik önlemi ile karşılandı.
USA Today’e göre, bir FIFA yetkilisi toplanan basına, yönetmeliklere göre oyuncuların sahaya çıkabilmesi için en az 30 dakika boyunca yıldırım düşmemesi gerektiğini bildirdi. Durumu izledikten ve kötü hava koşullarında yakın zamanda bir düzelme olmayacağını gördükten sonra, İspanya teknik ekibi, oyuncuları soyunma odasında süresiz olarak bekletmek yerine antrenmanı iptal etme yönünde zor bir karar aldı.
De la Fuente’nin sakatlık endişeleri
İptalin zamanlaması, bu antrenmanın hayati önemini vurgulamış olan teknik direktör de la Fuente için özellikle hiç de ideal değil. Lamine Yamal ve Pedro Porro da dahil olmak üzere birçok önemli yıldız oyuncu, Fransa’ya karşı zorlu geçen yarı final maçında aldıkları hafif sakatlıklarla şu anda uğraşıyor.
De la Fuente, maç öncesi basın toplantısında son 24 saatin önemini daha önce vurgulamıştı. Cuma günü konuşan İspanya teknik direktörü, “Yarın son antrenmanımızı yapacağız. Bu en kritik anlardan biri; herhangi bir gecikme olamaz çünkü olumsuz bir durum olursa maça çıkamayız – umarım böyle bir şey olmaz. Ama hepsi iyi durumda” dedi.
Arjantin de benzer gecikmelerle karşı karşıya
Taktiksel açıdan bakıldığında, Arjantin de kendine özgü zorluklarla karşı karşıyaydı. Lionel Scaloni’nin takımının son antrenmanını, İspanya kampının bulunduğu yerden sadece beş mil uzaklıktaki New York Red Bulls’un sahasında yapması planlanmıştı. Albiceleste de bölgeyi etkisi altına alan aralıksız fırtınalar nedeniyle gecikmeye uğradı; ancak hava düzelir düzelmez antrenmana başlayabilecekleri umudunu koruyorlardı.
Her zaman formda olan Lionel Messi’nin liderliğindeki Arjantinliler, Dünya Kupası şampiyonluğunu başarıyla koruyan tarihteki üçüncü ülke olmayı hedefliyor. Scaloni için, özellikle İspanyol orta sahanın uygulayacağı yüksek yoğunluklu pres oyununu göz önünde bulundurduğunda, takımının ritminde yaşanacak herhangi bir aksaklık hiç de hoş karşılanmayacak bir durumdur.
- Getty Images Sport
Her iki ülke için de tarihi bir an
Öngörülemez hava koşullarını bir kenara bırakırsak, Pazar günkü final maçı Arjantin için son 12 yılda üçüncü Dünya Kupası finali anlamına geliyor. Şampiyonlar, tarihlerindeki dördüncü şampiyonluğu – ve üst üste ikinci şampiyonluğu – kazanarak turnuvanın son dönemdeki en dominant güçleri arasındaki konumlarını pekiştirmeyi hedefliyor. Buna karşılık İspanya ise, tarihinde sadece ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.
Sonuç ne olursa olsun, MetLife Stadyumu’nda oynanacak Pazar günkü maç, hem saha içinde hem de saha dışında pek çok dramatik anlara sahne olan bu Dünya Kupası’na yakışır bir final olacak. Uluslararası futbolun en efsanevi iki ülkesi, en büyük ödül için karşı karşıya gelecek.
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