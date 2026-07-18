İspanya, Arjantin ile oynayacağı Dünya Kupası finali öncesinde antrenmanını iptal etti

2026 FIFA Dünya Kupası finali için yapılan son maç öncesi hazırlıklar, Cumartesi günü New Jersey’in kuzey bölgesini vuran şiddetli hava koşulları nedeniyle ani bir lojistik kaosa sürüklendi. İspanya milli takım otobüsü, Melanie Lane Antrenman Sahası’nda planlanan antrenman için zamanında ulaştı; ancak oyuncular ve teknik ekip, turnuva organizatörleri tarafından derhal sıkı bir güvenlik önlemi ile karşılandı.

USA Today’e göre, bir FIFA yetkilisi toplanan basına, yönetmeliklere göre oyuncuların sahaya çıkabilmesi için en az 30 dakika boyunca yıldırım düşmemesi gerektiğini bildirdi. Durumu izledikten ve kötü hava koşullarında yakın zamanda bir düzelme olmayacağını gördükten sonra, İspanya teknik ekibi, oyuncuları soyunma odasında süresiz olarak bekletmek yerine antrenmanı iptal etme yönünde zor bir karar aldı.







