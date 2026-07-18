Ipswich, Hollandalı kaleciyle kişisel anlaşmaya vardıktan sonra 4 milyon avro transfer ücreti ödeyecek

Ipswich, Van Oevelen’in kulübe katılması konusunda tam bir kişisel anlaşmaya varmasıyla, en son transferini hızla sonuçlandırdı. De Telegraaf’a göre, 22 yaşındaki kaleci, 2031 yazına kadar sürecek kapsamlı bir sözleşme imzalayarak uzun vadeli geleceğini “Tractor Boys”a bağlayacak.

Eski Volendam oyuncusu için İngiliz futboluna geçiş süreci hızla ilerliyor. Cumartesi günü görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedilmesinin ardından, Van Oevelen'in Pazar günü İngiltere'de sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor. Her şey planlandığı gibi giderse, kaleci yeni takım arkadaşlarına neredeyse anında katılacak.



