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Ipswich, Hollandalı kaleciyle kişisel anlaşmaya vardıktan sonra 4 milyon avro transfer ücreti ödeyecek
Van Oevelen, İngiltere’de uzun vadeli bir sözleşme imzaladı
Ipswich, Van Oevelen’in kulübe katılması konusunda tam bir kişisel anlaşmaya varmasıyla, en son transferini hızla sonuçlandırdı. De Telegraaf’a göre, 22 yaşındaki kaleci, 2031 yazına kadar sürecek kapsamlı bir sözleşme imzalayarak uzun vadeli geleceğini “Tractor Boys”a bağlayacak.
Eski Volendam oyuncusu için İngiliz futboluna geçiş süreci hızla ilerliyor. Cumartesi günü görüşmelerde önemli bir ilerleme kaydedilmesinin ardından, Van Oevelen'in Pazar günü İngiltere'de sağlık kontrolünden geçmesi planlanıyor. Her şey planlandığı gibi giderse, kaleci yeni takım arkadaşlarına neredeyse anında katılacak.
- AFP
Volendam için rekor kıran bir transfer ücreti
İşlemin mali detayları, bu transferin her iki kulüp için de ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Cuma günü Volendam ve Ipswich, 4 milyon avroluk transfer ücreti üzerinde anlaşmaya vardı. Bu rakam, Volendam’ın tarihindeki tek bir oyuncu için aldığı en yüksek temel transfer ücreti olarak kayıtlara geçti.
Tottenham'ın savunma oyuncusu Micky van de Ven'in VfL Wolfsburg'a yaptığı önceki transfer, yüksek kârlılık sağlayan yeniden satış yüzdeleri sayesinde nihayetinde 8,5 milyon avroya ulaşarak Volendam'ın tarihindeki en kazançlı transfer olmaya devam etse de, Van Oevelen için ödenen temel ücret, bu stoper için ödenen 3,5 milyon avroluk başlangıç rakamını aşıyor.
Valencia transfer yarışından çekildi
Van Oevelen’in İngiltere’ye transferi, uzun süren bir transfer serüveninin ardından gerçekleşti. Bu süreçte Valencia da yer almıştı; kulübün yaz başında kaleciyle beş yıllık bir sözleşme için kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Ancak İspanyol kulübü, nihayetinde Volendam’ın talep ettiği bedeli karşılayamadı ve bu da Ipswich’in anlaşmayı sonuçlandırmasının önünü açtı. Twente de daha önce genç kaleciyle ilgilenmişti.
Kişisel şartlar ve sağlık kontrolü işlemleri şu anda son aşamaya gelmiş durumda. Van Oevelen'in formaliteleri tamamlamak üzere İngiltere'ye gitmesi bekleniyor. Ipswich, önümüzdeki hafta İspanya'nın La Manga kentinde başlayacak sezon öncesi kampı öncesinde yeni kalecisini kadrosuna katmak istiyor.
- Orange Pictures
Küme düşme acısına rağmen dikkat çeken bir kampanya
Van Oevelen, geçen sezon Volendam formasıyla etkileyici bir bireysel performans sergiledi; 32 maçta sadece üç kez kalesini gole kapatmasına rağmen, Hollanda birinci liginde en yüksek kurtarış yüzdesine ve 90 dakikada en fazla kurtarış sayısına sahip oldu. Volendam, sezonu Eredivisie küme düşme play-off pozisyonunda tamamladı ve penaltı atışlarında Willem II’ye yenilerek ikinci lige geri dönüşünü kesinleştirdi.
Kulübün altyapısından yetişen kaleci, Volendam formasıyla toplamda 64 resmi maça çıktı ve kulüpteki kariyeri boyunca 13 kez kalesini gole kapattı. Ayrıldığı sırada sözleşmesi 2028 yazına kadar devam ediyordu.
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