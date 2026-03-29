Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter: Vicario, Sommer ve Martinez arasında, kaleci pozisyonunun geleceğine dair senaryolar

Yaz transfer döneminde Inter'in savunmasında büyük bir değişim yaşanacak. Kimler kalacak, kimler gelecek?

2026/2027 sezonunda Inter, sahada birçok alanda yeni bir çehre kazanacak. Bunların başında kaleci pozisyonu geliyor; mevcut kaleci ikilisi Yann Sommer ve Josep Martinez, artık tartışmasız bir ilk 11 garantisi olarak görülmüyor.


Sportif direktör PieroAusilio, rakiplerinden bir adım önde olmak ve Milano'ya birinci sınıf bir isim getirmek için uzun süredir kaleci transfer piyasasında aktif olarak çalışıyor ve araştırılan birçok isim arasında Guglielmo Vicario'nun adı güçlü bir şekilde öne çıkıyor.


Peki transfer bedeli ne olacak? Ve gelecek sezon yedek kaleci kim olacak? Senaryolar farklı.

  • VICARIO, FAVORİ

    Guglielmo Vicario, uzun zamandır Elia Caprile, Marco Carnesecchi ve Dibu Martinez ile Alisson Becker gibi egzotik isimlerin oluşturduğu rekabeti (maaş, deneyim, yaş ve transfer ücreti gibi farklı nedenlerle) geride bıraktı.


    Şu anda Tottenham'ın kadrosunda yer alan kaleci, milli takımda Inter'in kadrosunun ayrılmaz bir parçasıdır. Cuma akşamı Coverciano'da Dimarco, Bastoni, Barella ve Pio Esposito (Juventus'tan Locatelli'nin yanı sıra) ile birlikte katıldığı akşam yemeği çeşitli söylentilere yol açmıştır. Uluslararası deneyime sahip olan kaleci, futbol kariyerinin zirvesindedir.

  • TOTTENHAM İLE İLGİLİ RAKAMLAR: AUSILIO LONDRA'DAYDI

    Vicario ise Inter'e transfer konusunda şimdiden tam bir açık kapı bıraktı ve Tottenham'da geçirdiği üç yıllık Premier League macerasının ardından yine de veda edip İtalya'ya dönmek istiyor.


    Piero Ausilio, 18 Mart'ta Londra'da oynanan Tottenham-Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı için Londra'daydı ve menajeri Gabriele Giuffrida da dahil olmak üzere tüm taraflar, transferin gerçekleştirilebilirliğini anlamaya çalıştı.


    Vicario'nun Tottenham için değeri 18-20 milyon avrodan az değil, ancak Spurs sezon sonunda küme düşerse bu değer düşebilir.

  • YAZ NASIL GEÇECEK?

    Önümüzdeki sezonun as kalecisi transfer piyasasından gelecek, peki Sommer ve Martinez’e ne olacak? Öncelikle İsviçreli kalecinin sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona eriyor ve bu nedenle sezon sonunda Milano’dan serbest oyuncu olarak ayrılma hakkı olabilir.


    Uzun süredir Basel'in onu yetiştiği kulübe geri getirmek istediği konuşuluyor, ancak Viale della Liberazione'da oyuncuya Vicario'nun veya Milano'ya gelecek olan oyuncunun yedeği olarak bir yıllık sözleşme uzatımı teklif etme olasılığı üzerinde düşünülüyor.

  • MARTINEZ SATILIK

    Peki ya Josep Martinez? İspanyol oyuncu pek ikna edici olamadı, saha dışında da iyi bir dönem geçirmiyor ve sezon sonunda Sommer’in kararı ne olursa olsun transfer piyasasına çıkacak en güçlü aday.


    2024 yazında Genoa'dan transferi için 14 milyon euro ödenmişti ve bilançoda kayıtlı değeri 8 milyon euroyu geçmeyecek. Bu durum, İspanyol kalecinin daha düzenli forma giyebileceği bir transferin önünü açabilir.

  • STANKOVIC'E DİKKAT

    Peki ya Martinez ayrılırsa ve Sommer yedek kalecilik rolünü kabul etmezse? Inter, kaleci pozisyonu için çift transfer yapmayı da düşünmek zorunda kalabilir ve bu bağlamda, artık kulübün kadrosunda olmasa da Dejan'ın oğullarından biri olan Filip Stankovic'in hâlâ Nerazzurri'nin radarında olduğu unutulmamalıdır.


    2002 doğumlu kaleci, Venezia formasıyla Serie B'de çok önemli bir sezon geçiriyor ve ligin en iyi kalecilerinden biri olarak görülüyor. Venedik kulübü, oyuncunun transfer hakkını yaklaşık 2 milyon euroya satın aldı, ancak Inter, gelecekteki bir satıştan elde edilecek gelirin %50'sini elinde tutuyor. Yani, onu geri almaya karar verirse, transfer bedelinin yarısını ödeyecek.