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cm grafica leoni liverpool 2025 26 16 9Getty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter ve Juventus, Leoni’yi bekliyor: Liverpool’da yer bulamazsa hamle gelecek

Inter
Juventus
Liverpool
G. Leoni

İtalyan stoper sahalara dönmeye yakın, ancak iki kulüp de onun için gelişmeleri yakından takip ediyor.

Henüz bir yıl önce Liverpool, Giovanni Leoni'yi Parma'dan koparmak için dudak uçuklatan bir bonservis ödedi. Bonuslar dahil neredeyse 35 milyon euroluk toplam değerleme, ligimizin en iyi savunma potansiyellerinden biri için yapıldı.

2006 doğumlu oyuncunun ilk etkisi hemen önemli oldu, ancak ilk gerçek fırsatında, yüksek tempolu ve üst düzey performans sergilediği bir maçın sonunda dizindeki burkulma ve çapraz bağında kısmi yırtık meydana geldi. O günden bu yana bir yıl geçti ve Leoni artık sahalara dönmeye hazır, ancak buradan ocak ayına kadar, transfer açısından da çok şey değişebilir.

  • Forma şansı bulacak mı?

    Leoni, bir yıl önce kupada yaşadığı korkunç sakatlıktan önce Arne Slot’un rotasyonunda kendine yer açmaya başlıyordu. Bugün Liverpool kelimenin tam anlamıyla kabuk değiştirdi; yalnızca kulübede, takımın başına geçen Andoni Iraola ile değil, sahada da yeniden formunu bulan Virgil Van Dijk’ın yanında Fransa Milli Takımı’nda da parlayan süper transfer Jacquet ile. Peki Leoni ne zaman dönecek? Şans bulabilecek mi?

  • Inter ve Juventus

    İtalyan savunmacının sahalara dönüşünü yakından takip eden ekipler, The Sun'ın haberine göre Inter ve Juventus. Savunmadaki hiyerarşiyi yeniden yazmayı tekrar denemek zorunda kalacak olsa da, iki kulüp de Anfield'da yeniden istikrar yakalayamaması halinde Leoni'ye alan açmaya hazır. Ocakta kiralık olarak, ancak geleceğe çok daha dikkatli bir bakışla. Nitekim gelecek yaz öncesinde hem Juventus hem de Inter, savunmada geleceğe dönük çok önemli bir hamleyi bitirmeyi denemek istiyor. Leoni Parma'daki seviyesine dönerse, her iki takım için de ideal bir profil olur.

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