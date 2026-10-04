Henüz bir yıl önce Liverpool, Giovanni Leoni'yi Parma'dan koparmak için dudak uçuklatan bir bonservis ödedi. Bonuslar dahil neredeyse 35 milyon euroluk toplam değerleme, ligimizin en iyi savunma potansiyellerinden biri için yapıldı.

2006 doğumlu oyuncunun ilk etkisi hemen önemli oldu, ancak ilk gerçek fırsatında, yüksek tempolu ve üst düzey performans sergilediği bir maçın sonunda dizindeki burkulma ve çapraz bağında kısmi yırtık meydana geldi. O günden bu yana bir yıl geçti ve Leoni artık sahalara dönmeye hazır, ancak buradan ocak ayına kadar, transfer açısından da çok şey değişebilir.