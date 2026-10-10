Petar Sucic, DAZN'a Inter'in Parma'yı 3-0 yendiği maçın ardından konuştu. Karşılaşmada Inter'in ilk golünü atan Sucic, "Mutluyum, bugün önemli olan kazanmaktı. Sezonun bu ilk bölümündeki sürelerim mi? Sürelerim hakkında konuşmak için çok erken, bunu 2-3 ay sonra görürüz. Ben sadece süre almaya odaklandım, kulüpten ayrılmaya değil: herkes konuşabilir ve istediğini söyleyebilir ama ben ne yapmak istediğimi biliyorum ve benim için önemli olan oynamak ve takıma yardım etmek. Şu anda benim için tek önemli olan Inter'de iyi performans göstermek ve takımın da iyi olması" dedi.





Interli orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: "Mutlu muyum? Oynadığım zaman her zaman mutluyum. Önemli olan kazanmış olmamız. Onlar belki bir pozisyon yakaladı, elde ettiğimiz galibiyetten memnun olmalıyız. Ne yapmak istediğimi biliyorum: takıma yardım etmek ve bunu en iyi şekilde yapmak. Sürelerimle ilgili söylentiler hakkında konuşmak istemiyorum."



