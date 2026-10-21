Inter, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında yeniden sahaya çıkıyor. Saat 21.00'de San Siro'daki konuğu Shakhtar Donetsk olacak. Real Madrid ve Bruges karşısında aldığı iki yenilginin ardından toparlanması gereken Cristian Chivu'nun Inter'i için bu maç şimdiden tamam mı devam mı niteliğinde. Inter, ilk 8 sıra yarışına yeniden dahil olmayı da umuyor. İlk iki maçında 4 puan toplayan Arda Turan'ın öğrencileri ise maça daha rahat bir konumda çıkıyor.





INTER-SHAKHTAR 0-0

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