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Bonny InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter-Shakhtar 0-0: Josep Martinez'den Bondar'ın şutuna müthiş kurtarış

Inter
Shakhtar Donetsk
Şampiyonlar Ligi
Inter - Shakhtar Donetsk

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. hafta maçı Inter-Shakhtar Donetsk karşılaşmasını takip edin.

Inter, 2026/2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında yeniden sahaya çıkıyor. Saat 21.00'de San Siro'daki konuğu Shakhtar Donetsk olacak. Real Madrid ve Bruges karşısında aldığı iki yenilginin ardından toparlanması gereken Cristian Chivu'nun Inter'i için bu maç şimdiden tamam mı devam mı niteliğinde. Inter, ilk 8 sıra yarışına yeniden dahil olmayı da umuyor. İlk iki maçında 4 puan toplayan Arda Turan'ın öğrencileri ise maça daha rahat bir konumda çıkıyor.


INTER-SHAKHTAR 0-0

GOLLER: -



  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

    40' POZİSYON - Inter kurtuldu! Sağdan kullanılan köşe vuruşunda Barella, Bondar'ı kaçırıyor. Barella'nın üzerinden kafayı vuran Bondar, topu köşeye gönderiyor ancak Josep Martinez uçarak topu kaleden uzaklaştırıyor.


    21' POZİSYON - Riznyk'ten bir büyük kurtarış daha! Ceza sahası çizgisinden dönerek vuran Bonny'nin şutunu çıkarıyor. Ardından top ceza sahasının ortasında sahipsiz kalıyor ancak Matvienko, Bonny'den son anda önce davranıyor.


    19' INTER'DEN İTİRAZ - Sağdan kullanılan köşe vuruşunun devamında yükselip topu kafayla takım arkadaşına aktarmak isteyen Akanji, Marlon'un bükülü koluna vuruyor. Top sahipsiz kalıyor ve Barella'nın dokunuşunun ardından Bonny topu üstten dışarı gönderiyor. Prime'ın hakem yorumcusu Calvarese'ye göre: "Kol bükülü ve penaltı gerektirmiyor."


    7' - Bu kez hazırlıksız yakalanan Inter oluyor. Pedrinho, topu ayağında 30 metre taşıyıp ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla şutunu çekiyor ancak yön değiştiren topu Josep Martinez rahatlıkla kurtarıyor.


    5' POZİSYON - Inter bir top daha kazanıyor, Çalhanoğlu ceza sahası çizgisinden şutunu çekiyor. Top dışarı gidiyor.


    3' POZİSYON - Topu kazanan Sucic, ceza sahasındaki Bonny'ye pas veriyor. Bonny'nin pasında Thuram sağ ayağıyla çaprazdan şutunu çekiyor ancak Riznyk kurtarıyor.


    0' Giuseppe Meazza'da, San Siro'da başlama vuruşu saat 21.00'de yapılıyor.


    BİLGİLER, İSTATİSTİKLER VE DAKİKA DAKİKA MAÇ ANLATIMI BURADA

  • Inter-Shakhtar: Maçın künyesi

    Inter-Shakhtar 0-0


    Gol atanlar: -


    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Çalhanoğlu, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram.

    Yedekler: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Zielinski, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Teknik direktör: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kauã Elias.

    Yedekler: Fesiun, Traore, Kryskiv, Newerton, Isaque, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Meirelles, Bruninho.

    Teknik direktör: Arda Turan.


    Hakem: Osmers (GER)

    Sarı kart görenler: Ocheretko (S)

    Kırmızı kart görenler: -

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