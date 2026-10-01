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cm grafica romano cagliari 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Inter, Romano için Juventus'a meydan okuyor. Ancak bu, Calhanoglu ve Stankovic'e de bağlı

Inter
Transfers
Juventus
A. Romano

Inter ile Juventus, Cagliari ve İtalya Milli Takımı'nın yeteneği için transfer düellosunda

Alessandro Romano, Inter’in gelecek orta saha planlarında ilk sıralarda yer alan isimlerden biri.20 yaşındaki Cagliari oyuncusu, özellikleri ve potansiyeliyle beğeni topluyor: 185 santimetrelik boyu, önümüzdeki sezonlarda çehresi değişebilecek bir orta sahaya fiziki güç katabilir.


La Gazzetta dello Sport’a göre Inter şimdiden harekete geçti, açık artırmaya girmek istemiyor ve rakiplerinin önüne geçmeyi tercih ediyor. Cagliari ile geçmişte yapılan iş de etkili: 2019’da Nicolò Barella için yapılan yatırım, Inter’in son dönemdeki en iyi hamlelerinden birine dönüştü.

  • Çalhanoğlu ve Stankovic?

    Çok şey Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğine de bağlı olacak. Sözleşmesi 2027 Haziran'ında sona eriyor ve yenileme hâlâ mümkün, ancak sakatlıkların etkilediği bir sezonun ardından Türk oyuncunun fiziksel durumu belirleyici olacak. Dayanıklılığı konusunda şüphe oluşması halinde Inter transfer piyasasında hızlanabilir. Bu arada Aleksandar Stankovic'in geleceği de netlik kazanmış değil; gazetenin altını çizdiğine göre Romano hakkında ise olumlu raporlar geliyor hem teknik potansiyeli hem de saha dışındaki davranışları açısından. Cagliari onu 6,5 milyon euroya satın alma yükümlülüğüne sahip ve oyuncuyu beş yıllık sözleşmeyle bağlamayı hedefliyor; bonservis değeri ise şimdiden 20 milyon euronun üzerine çıktı.


  • Juventus da var.

    Marotta ve Baccin izliyor ve zemini hazırlıyor: Inter, doğru an geldiğinde hazır olmak istiyor çünkü rekabet eksik değil. Özellikle Juventus da, İtalyan ve İsviçre çifte pasaportuna sahip 2006 doğumlu oyuncunun baş döndürücü yükselişini büyük bir dikkatle takip eden diğer kulüp konumunda.

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