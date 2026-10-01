Çok şey Hakan Çalhanoğlu'nun geleceğine de bağlı olacak. Sözleşmesi 2027 Haziran'ında sona eriyor ve yenileme hâlâ mümkün, ancak sakatlıkların etkilediği bir sezonun ardından Türk oyuncunun fiziksel durumu belirleyici olacak. Dayanıklılığı konusunda şüphe oluşması halinde Inter transfer piyasasında hızlanabilir. Bu arada Aleksandar Stankovic'in geleceği de netlik kazanmış değil; gazetenin altını çizdiğine göre Romano hakkında ise olumlu raporlar geliyor hem teknik potansiyeli hem de saha dışındaki davranışları açısından. Cagliari onu 6,5 milyon euroya satın alma yükümlülüğüne sahip ve oyuncuyu beş yıllık sözleşmeyle bağlamayı hedefliyor; bonservis değeri ise şimdiden 20 milyon euronun üzerine çıktı.



