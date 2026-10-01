Alessandro Romano, Inter’in gelecek orta saha planlarında ilk sıralarda yer alan isimlerden biri.20 yaşındaki Cagliari oyuncusu, özellikleri ve potansiyeliyle beğeni topluyor: 185 santimetrelik boyu, önümüzdeki sezonlarda çehresi değişebilecek bir orta sahaya fiziki güç katabilir.
La Gazzetta dello Sport’a göre Inter şimdiden harekete geçti, açık artırmaya girmek istemiyor ve rakiplerinin önüne geçmeyi tercih ediyor. Cagliari ile geçmişte yapılan iş de etkili: 2019’da Nicolò Barella için yapılan yatırım, Inter’in son dönemdeki en iyi hamlelerinden birine dönüştü.