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Emanuele Tramacere

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Inter, Roma Luis Henrique için yeniden devrede: Gasperini ile D'Amico'yu aynı noktada buluşturuyor

Inter
Roma
L. Henrique

Brezilyalı kanat oyuncusu, Rodrigo Mora hamlesinin ardından Roma'nın kalan son hedefi olmaya devam ediyor.

Rodrigo Mora'nın gelişi, kuşkusuz Roma'nın yaz dönemindeki en önemli transfer hamlesi, ancak başkent ekibi burada durmak niyetinde değil. Gian Piero Gasperini, sportif direktör Tony D'Amico'dan net taleplerde bulundu; her bölgede çift alternatif istiyor ve oyuncu sayısı hesabında hâlâ tüm çizgiyi kullanabilecek, mümkünse her iki kanatta da joker olabilecek bir kenar oyuncusu eksik.

Son günlerde yapılan yoklamaların ardından, Trigoria'dan Inter'in Brezilyalı kanat oyuncusu Luis Henrique için yeni bir girişim gelecek.


  • Gasperini ile D'Amico'yu aynı fikirde buluşturuyor

    Eski Marsilya kanat oyuncusu, Filippo Biafora'nın Il Tempo için aktardığına göre, hem Gian Piero Gasperini'yi hem de sportif direktör Tony D'Amico'yu aynı noktada buluşturuyor. Teknik ve taktik özellikleri itibarıyla, hocanın 3-4-2-1 sistemini yorumlama biçimiyle öne çıkabilir; maaş ve transfer görüşmelerindeki zorluk açısından ise yönetici için kesinlikle kolay ilerlenebilecek bir seçenek.

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  • Formüle bağlı.

    Önümüzdeki saatlerde yeni temaslar gerçekleşecek, ancak ilk iddiaların aksine çok şey Inter'in isteyeceği formüle ve şartlara bağlı olacak. 30 milyon euro karşılığında bonservisiyle bir anlaşmaya varılması gerçekten zor görünüyor.

    Buna karşılık, birkaç gün önce Lazio ile Inter arasında Frattesi için ilk anlaşmayı sağlayan operasyona daha benzer bir formülün kurgulanması daha olası. Şarta bağlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralama ve gelecekteki yeniden satıştan çok yüksek bir payın Inter'e bırakılması.



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