Rodrigo Mora'nın gelişi, kuşkusuz Roma'nın yaz dönemindeki en önemli transfer hamlesi, ancak başkent ekibi burada durmak niyetinde değil. Gian Piero Gasperini, sportif direktör Tony D'Amico'dan net taleplerde bulundu; her bölgede çift alternatif istiyor ve oyuncu sayısı hesabında hâlâ tüm çizgiyi kullanabilecek, mümkünse her iki kanatta da joker olabilecek bir kenar oyuncusu eksik.

Son günlerde yapılan yoklamaların ardından, Trigoria'dan Inter'in Brezilyalı kanat oyuncusu Luis Henrique için yeni bir girişim gelecek.



