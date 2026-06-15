Önümüzdeki sezon öncesinde orta sahayı güçlendirmek, Inter'in önceliklerinden biri. Chivu, Marotta'dan orta sahaya fiziksel güç ve hücum katılımı getirebilecek, Barella, Sucic ve Çalhanoğlu ile uyumlu olabilecek yeni bir isim istedi. İstek listesine, değeri 50 milyon euro olarak belirlenen Roma'dan Manu Kone'nin yanı sıra, Real Madrid'den ayrılacak olan ve 2029'da sona erecek bir sözleşmesi bulunan eski Rennes oyuncusu Eduardo Camavinga'nın adı da eklenmelidir.
Çeviri:
Inter-Real Madrid, Camavinga için görüşmeler: Fransız oyuncu takımdan ayrılıyor
CAMAVINGA İLE İLETİŞİM
Corriere della Sera'nın bugün aktardığına göre, hafta sonu oynanan Real Madrid ve Inter efsaneleri arasındaki maçın ardından Beppe Marotta ve Florentino Perez, Deschamps tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmayan 2002 doğumlu ortasaha oyuncusu hakkında da görüşmüşler. Blancos'un yeni teknik direktörü José Mourinho için Camavinga feda edilebilir bir isim; Real Madrid, onun satışından elde edeceği önemli bir gelirle, orta saha için ilk tercihi olan Chelsea'den Enzo Fernandez'i transfer etmeyi planlıyor. Real Madrid formasıyla 223 maçta 6 gol ve 11 asist kaydeden Camavinga, beklentilerin çok altında kalan bir sezonun ardından Amerika'ya gitme fırsatını kaçırdı. İspanya'dan uzakta yeni bir deneyim, kariyerini yeniden canlandırmasına yardımcı olabilir. Şu anda iki kulüp rakamlar konusunda görüşmedi, ancak oyuncunun sözleşmesindeki 1 milyar avroluk serbest kalma bedeli karşılığında transferi gerçekleşmeyeceği kesin.
CAMAVINGA: NE KADAR DEĞERLİ, NE KADAR KAZANIYOR
2021 yılının Ağustos ayında 31 milyon avro artı primler karşılığında Bernabeu'ya transfer olan oyuncunun piyasa değeri şu anda yaklaşık 40-45 milyon avro civarında. Brüt maaşı yaklaşık 12 milyon avro olan Camavinga, Inter'de Çalhanoğlu ve Barella ile aynı seviyede, ancak brüt maaşı 16 milyon avronun biraz üzerinde olan kaptan Lautaro Martinez'den daha düşük bir maaşa sahip. Camavinga'nın İngiltere'de de talipleri var: Manchester United, Chelsea ve Liverpool onu istiyor.