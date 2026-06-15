Inter-Real Madrid, Camavinga için görüşmeler: Fransız oyuncu takımdan ayrılıyor

Corriere della Sera'nın bugün aktardığına göre, hafta sonu oynanan Real Madrid ve Inter efsaneleri arasındaki maçın ardından Beppe Marotta ve Florentino Perez, Deschamps tarafından Dünya Kupası kadrosuna alınmayan 2002 doğumlu ortasaha oyuncusu hakkında da görüşmüşler. Blancos'un yeni teknik direktörü José Mourinho için Camavinga feda edilebilir bir isim; Real Madrid, onun satışından elde edeceği önemli bir gelirle, orta saha için ilk tercihi olan Chelsea'den Enzo Fernandez'i transfer etmeyi planlıyor. Real Madrid formasıyla 223 maçta 6 gol ve 11 asist kaydeden Camavinga, beklentilerin çok altında kalan bir sezonun ardından Amerika'ya gitme fırsatını kaçırdı. İspanya'dan uzakta yeni bir deneyim, kariyerini yeniden canlandırmasına yardımcı olabilir. Şu anda iki kulüp rakamlar konusunda görüşmedi, ancak oyuncunun sözleşmesindeki 1 milyar avroluk serbest kalma bedeli karşılığında transferi gerçekleşmeyeceği kesin.