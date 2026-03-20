Inter, Palestra hakkında sızan haberler: Chivu bir ipucu verdi

Nerazzurri, ocak ayında da bir kanat oyuncusu arayışındaydı ve yaz transfer döneminde kadrodaki eksiklikleri gidermek için tekrar transfer piyasasına girebilir

Ocak ayı çok net bir ipucu verdi: Kış transfer döneminde Inter, Dumfries’ten farklı bir şekilde beşinci adam rolünü üstlenebilecek bir sağ kanat oyuncusu arayışına girdi.

Nerazzurri, tüm kanatta oynayabilecek bir hücum kanadı arıyordu; Luis Henrique'nin sahip olduğu kaliteye sahip, ancak Brezilyalıya göre rakibi geçme ve atlatma konusunda daha yetenekli bir oyuncu. Cristian Chivu, zaman, özveri ve çalışmayla giderilebilecek bazı savunma eksikliklerinin bedelini ödemeye hazırdı. Inter, bu öncüllerle, Al-Ittihad'ın Benzema'ya veda etmiş olan hücum hattını altüst etmemek için elinde tutmaya karar verdiği Moussa Diaby'ye yaklaşmaya çalıştı. 

    Yani, uyum sağlaması gereken bir kanat oyuncusu. Dumfries'ten son derece farklı bir profil. En azından Diaby bunu temsil ediyordu; Chivu'nun açıkça talep ettiği bir isimdi ve onu kadroya katmak için, takımın Cremona'da sahaya çıkmasına birkaç dakika kalana kadar her şeyi yaptı. Gelecekte ne olacak? Viale della Liberazione'da takımın ihtiyaçları net: Nerazzurri birçok kez kadroya bir Diaby benzeri oyuncu katmaya çalışsa da, birkaç sezondur böyle bir oyuncu eksikliği var.


    Ancak bu arada İtalya'da, Diaby'den çok farklı özelliklere sahip, ancak yine de oldukça ilginç bir profil ortaya çıkıyor: Atalanta'nın oyuncusu Marco Palestra'dan bahsediyoruz. Palestra, bu sezon Cagliari'de ilk 11'de oynadı.

    Appiano Gentile'de Palestra'yı çok dikkatli bir şekilde izlediler, ancak şu ana kadar, ona duyulan saygıya rağmen, Atalanta'nın kanat oyuncusu bir öncelik gibi görünmüyor. Öncelikle Chivu'nun aradığı özelliklere sahip olmadığı için, ancak bu durum yaz aylarında Dumfries'in ayrılması halinde aşılabilir bir sorun olabilir; zira Ocak ayında Hollandalı oyuncu ayrılsaydı, Nerazzurri Norton-Cuffy - Diaby ikilisini tercih edecekti; biri daha defansif, diğeri ise daha ofansif özelliklere sahip.


    Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, Palestra konusunda diğer büyük sorun transfer bedeli olabilir: Atalanta beklemeyi, milli takımda neler olacağını görmeyi ve bir açık artırma başlatmayı planlıyor. Başlangıç fiyatı 40 milyon avro; bu, Ocak ayında Inter'in Diaby için piyasaya sürmeye hazır olduğu rakamdı, ancak daha defansif kanat oyuncusu Norton-Cuffy için daha düşük bir bedel teklif etmişti.