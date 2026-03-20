Inter, Palestra hakkında sızan haberler: Chivu bir ipucu verdi

Ocak ayı çok net bir ipucu verdi: Kış transfer döneminde Inter, Dumfries’ten farklı bir şekilde beşinci adam rolünü üstlenebilecek bir sağ kanat oyuncusu arayışına girdi.
Nerazzurri, tüm kanatta oynayabilecek bir hücum kanadı arıyordu; Luis Henrique'nin sahip olduğu kaliteye sahip, ancak Brezilyalıya göre rakibi geçme ve atlatma konusunda daha yetenekli bir oyuncu. Cristian Chivu, zaman, özveri ve çalışmayla giderilebilecek bazı savunma eksikliklerinin bedelini ödemeye hazırdı. Inter, bu öncüllerle, Al-Ittihad'ın Benzema'ya veda etmiş olan hücum hattını altüst etmemek için elinde tutmaya karar verdiği Moussa Diaby'ye yaklaşmaya çalıştı.