1989 doğumlu Ermeni oyuncu şöyle dedi: "Hiçbir şey söz veremem, çünkü uzun vadeli büyük planlar yapılmaması gereken bir yaşa geldim. Günden güne ilerlemek, ertesi günü düşünmek gerekiyor. Çünkü toparlanmak kolay değil, kendine hedef koymak kolay değil ve 22 yaşındaki takım arkadaşların gibi antrenman yapmak da kolay değil. Her şeyi mümkün olan en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ama daha ne kadar oynamaya devam edeceğime dair söz veremem".



