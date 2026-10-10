Henrikh Mkhitaryan, Inter forması giyen orta saha oyuncusu, Ermenistan televizyonuna verdiği röportajda geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı: "Suudi Arabistan'a, Ermenistan'a ya da MLS'e transfer olma ihtimalini dışlıyorum. Çünkü benim için para hiçbir zaman en önemli şey olmadı. Ben hiçbir zaman para için futbol oynamadım. Kulüp değiştirdim ve futbola hırslarım, hedeflerim, çocukluğumdan beri kurduğum ve kariyerim boyunca bana eşlik eden o hayallerim için devam ettim".
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Çeviri:
Inter, Mkhitaryan: “Suudi Arabistan’a, Ermenistan’a ya da MLS’e transfer olma ihtimalini dışlıyorum”
1989 doğumlu Ermeni oyuncu şöyle dedi: "Hiçbir şey söz veremem, çünkü uzun vadeli büyük planlar yapılmaması gereken bir yaşa geldim. Günden güne ilerlemek, ertesi günü düşünmek gerekiyor. Çünkü toparlanmak kolay değil, kendine hedef koymak kolay değil ve 22 yaşındaki takım arkadaşların gibi antrenman yapmak da kolay değil. Her şeyi mümkün olan en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Ama daha ne kadar oynamaya devam edeceğime dair söz veremem".
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