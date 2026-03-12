Süperstar Lionel Messi, kariyerinin 900. golünü atmak için biraz daha beklemek zorunda kalacak. 38 yaşındaki oyuncu, Perşembe gecesi (Almanya saatiyle) CONCACAF Şampiyonlar Kupası son 16 turu ilk maçında Inter Miami formasıyla Nashville SC ile 0-0 berabere kaldı.
Inter Miami ile sıfırlık skor: Lionel Messi önemli bir kilometre taşını kaçırdı
Messi, geçen Cumartesi Major League Soccer (MLS) liginde DC United'ı 2-1 yendikleri maçta attığı golle kariyerinde bir sonraki dönüm noktasına bir adım daha yaklaştı. Bu gol, 2023'ten beri Miami forması giyen Arjantinli oyuncunun 80. golüydü.
Lionel Messi Pazar günü 900 gol barajını aşacak mı?
FC Barcelona için sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, bir zamanlar 672 gol attı, buna Paris Saint-Germain için attığı 32 gol de ekleniyor.
2022 Dünya Kupası şampiyonu, Arjantin milli takımında 115 kez gol attı. Messi'nin 900. golünü atması için bir sonraki fırsat, Pazar günü Charlotte ile oynanacak MLS lig maçı olacak. Şampiyonlar Kupası'nın Nashville ile oynanacak rövanş maçı ise önümüzdeki Perşembe günü yapılacak.
Lionel Messi: Inter Miami için istatistikleri
Oyunlar 91 Goller 80 Asist 44
