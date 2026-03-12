Inter Miami ile sıfırlık skor: Lionel Messi önemli bir kilometre taşını kaçırdı

FC Barcelona için sekiz kez Ballon d'Or ödülünü kazanan oyuncu, bir zamanlar 672 gol attı, buna Paris Saint-Germain için attığı 32 gol de ekleniyor.

2022 Dünya Kupası şampiyonu, Arjantin milli takımında 115 kez gol attı. Messi'nin 900. golünü atması için bir sonraki fırsat, Pazar günü Charlotte ile oynanacak MLS lig maçı olacak. Şampiyonlar Kupası'nın Nashville ile oynanacak rövanş maçı ise önümüzdeki Perşembe günü yapılacak.