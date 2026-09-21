Sandro Mazzola'nın Milano'daki Sant'Ambrogio Bazilikası'nda düzenlenen cenaze töreninin yapıldığı günde, Inter'in efsane ismini anmak için söz alan kişi Inter Başkanı Beppe Marotta oldu. FcInter1908'in aktardığı sözleri şöyle.
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Çeviri:
Inter, Marotta: "Mazzola'nın değerleri korunmalı ve gençlere aktarılmalı"
Bir efsane aramızdan ayrılıyor
"Inter'in bir efsanesi aramızdan ayrılıyor. Ve sadece Inter camiasında değil, genel olarak sporu sevenlerde de duygular uyandıran bir karakter aramızdan ayrılıyor"
Onun anısını ve değerlerini yaşatmak
"Birincil bir görevimiz var; onun hatırasını ve bu hatıranın barındırdığı değerleri korumak. Bu değerleri de yalnızca gençlerimize değil, yarının insanları olacak herkese aktarmalıyız"
Alçakgönüllülük, çalışma kültürü ve aidiyet duygusu
"Mazzola'da insanların gelişimini şekillendirebilecek pek çok unsur bulunabilir: alçakgönüllülük, çalışma kültürü ve aidiyet duygusu. Bu, gençlik dünyası ve yarının yetişkinleri olacak çocuklar için önemli bir rehberdir"
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