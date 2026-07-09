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cm inter khalaili
Simone Gervasio

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Inter, Khalaili transferini tamamladı: Union Saint-Gilloise’a 25 milyon, İsrailli oyuncu Dumfries’in yerini alacak

Inter
Transfers

Anan Khalaili, Inter’e transfer oldu, her şey tamam: Nerazzurri, Union Saint-Gilloise’ye teklifini yükseltti ve 25 milyon avro sabit ücret artı primler üzerinden bir anlaşmaya vardı. Oyuncunun onayını da alan sağ bek, artık Chivu'nun takımının yeni sağ bek oyuncusu sayılır. Dumfries'e veda edip Palestra'yı kadrosuna katmaya çalışan Chivu'nuntakımı, Provedel'in ardından yaz transfer döneminde ikinci takviyesini de tamamlamış oldu.


  • Napoli’nin rekabetini geride bırakan 2004 doğumlu kanat oyuncusu, Union Saint-Gilloise’dan ayrılıp Inter forması giyecek.


    2004 doğumlu oyuncu, sezon başına 1,8 milyon avro maaşla beş yıllık(yani 2031'e kadar geçerli) bir sözleşme imzalayacak.


    Anan Khalaili, Cumartesi günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmen bir Inter oyuncusu olacak.


    Nerazzurri’nin son teklifinde yaptığı artış belirleyici oldu; Union Saint-Gilloise’nin 23 milyon artı bonusluk teklifi reddetmesinin ardından, Inter Belçikalı kulübü memnun etmek için teklifi istenen 25 artı bonus seviyesine çıkardı. 

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