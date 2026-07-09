Inter, Khalaili transferini tamamladı: Union Saint-Gilloise’a 25 milyon, İsrailli oyuncu Dumfries’in yerini alacak

Anan Khalaili, Inter’e transfer oldu, her şey tamam: Nerazzurri, Union Saint-Gilloise’ye teklifini yükseltti ve 25 milyon avro sabit ücret artı primler üzerinden bir anlaşmaya vardı. Oyuncunun onayını da alan sağ bek, artık Chivu'nun takımının yeni sağ bek oyuncusu sayılır. Dumfries'e veda edip Palestra'yı kadrosuna katmaya çalışan Chivu'nuntakımı, Provedel'in ardından yaz transfer döneminde ikinci takviyesini de tamamlamış oldu.



