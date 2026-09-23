Milli takımlar için verilen uzun ara, kuşkusuz birçok teknik adama şimdiye kadar elindeki birçok oyuncunun kullanımındaki taktik yenilikleri ve farklılıkları, ayrıca yaklaşan kritik maçlar öncesinde inceleme fırsatı verecek. Deneylerin zamanı artık sona erdi ve ligin ilk 5 haftasında alınan cevaplar, buna birçok takım için Avrupa kupaları ve İtalya Kupası'ndaki ilk maçların da eklenmesiyle, bir sonraki araya kadar tüm takımları sürüklemesi gereken ideal 11'i mümkün olduğunca netleştirmeye hizmet edecek.

Inter'de Cristian Chivu'nun masasında birçok açık konu var. Bunların başında, maçlara rekabetçi bir yön vermeye başlamadan önce yenilen iki golün sürekliliği geliyor; bunun yanında savunmadaki kırılganlık ve ayrıca mutlaka çözmesi gereken bazı teknik-taktik ikilemler de bulunuyor. Bunların en önemlisi ise Petar Sucic ve Curtis Jones'u karşı karşıya getiren rekabet. İngiliz oyuncu, en azından şu ana kadar, yerini almaya çalıştığı futbolcudan daha iyi olduğunu sahada kanıtlayamadı.



