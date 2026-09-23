24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
cm grafica inter jones sucic
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter: Jones, Sucic'ten daha hazır olduğunu henüz kanıtlamadı

Inter
C. Jones
P. Sucic
C. Chivu

İngiliz oyuncu yazın Chivu tarafından ısrarla istendi, ancak sahada şu ana kadar kadroda zaten bulunan Hırvat oyuncudan daha iyi olduğunu gösteremedi.

Milli takımlar için verilen uzun ara, kuşkusuz birçok teknik adama şimdiye kadar elindeki birçok oyuncunun kullanımındaki taktik yenilikleri ve farklılıkları, ayrıca yaklaşan kritik maçlar öncesinde inceleme fırsatı verecek. Deneylerin zamanı artık sona erdi ve ligin ilk 5 haftasında alınan cevaplar, buna birçok takım için Avrupa kupaları ve İtalya Kupası'ndaki ilk maçların da eklenmesiyle, bir sonraki araya kadar tüm takımları sürüklemesi gereken ideal 11'i mümkün olduğunca netleştirmeye hizmet edecek.

Inter'de Cristian Chivu'nun masasında birçok açık konu var. Bunların başında, maçlara rekabetçi bir yön vermeye başlamadan önce yenilen iki golün sürekliliği geliyor; bunun yanında savunmadaki kırılganlık ve ayrıca mutlaka çözmesi gereken bazı teknik-taktik ikilemler de bulunuyor. Bunların en önemlisi ise Petar Sucic ve Curtis Jones'u karşı karşıya getiren rekabet. İngiliz oyuncu, en azından şu ana kadar, yerini almaya çalıştığı futbolcudan daha iyi olduğunu sahada kanıtlayamadı.


  • Entegre olmaktan hâlâ uzak

    Şunu söylemek ve altını çizmek gerekir: Inter, yıllardır büyük başarılar elde eden ve Chivu’nun kulübede olduğu dönemde yalnızca bir yıl önce hem ligde hem de İtalya Kupası’nda zafere ulaşmasını sağlayan bir formüle sahip, oturmuş bir makine.

    Rumen teknik adam, az sayıda prensiple de olsa topun geriden çıkış biçimini değiştirmeye ve daha dikine oynamaya çalışıyor ancak İngiliz oyuncunun şu ana kadar ortaya koydukları, uyum sürecinin hâlâ tamamlanmaktan uzak olduğunu ortaya koyuyor.

    • Reklam

  • Hücum rakamları

    Özellikle topsuz oyunda sık sık pozisyonunun dışında kalan Jones ile Sucic arasında, aşağı yukarı aynı sayıda dakika oynamış olmalarına rağmen, karşılaştırma bazı kilit istatistiklerde Hırvat oyuncunun lehine sonuç veriyor.

    Hücum fazından başlarsak Sucic daha fazla dribling deniyor (Chivu’nun sağ kanatta Diouf’tan da istediği bire bir ve üstünlük durumunu yaratarak), daha fazla büyük fırsat yarattı, son üçte birlik bölümde hücum pası yüzdesi daha yüksek, ancak asıl büyük fark uzun paslarda göze çarpıyor; burada fark Hırvat oyuncu lehine 13’e 2 ve isabet oranı yüzde 92. İlerletici paslarda da durum 120’ye 102.

  • Savunma istatistikleri

    Inter, hücum anlamında konuşmak gerekirse oynadığı tüm maçlarda takım olarak yine de çok fazla üretim yaptı; dolayısıyla Chivu'yu Jones'u Sucic'e tercih etmeye götürebilecek etken savunma evresi olabilir. Ancak burada da İngiliz oyuncunun istatistikleri, eski Dinamo Zagreb oyuncusundan daha kötü.


    Jones'un daha fazla kapatması var (bu, yanlış pozisyon almanın da işareti olabilir), ancak öne çıktığı tek veri bu. Sucic daha fazla müdahale yaptı, rakibin şutlarında daha fazla uzaklaştırma gerçekleştirdi, daha fazla müdahale ve ikili mücadele kazandı (%77'ye karşı %52) ve en önemlisi, eski Liverpool oyuncusunun kaybettiği 4 topa karşılık yalnızca 1 top kaybetti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Chivu kimi seçecek?

    Cristian Chivu, yaz aylarında yönetime karşı güçlü şekilde mücadele ederek ne pahasına olursa olsun Curtis Jones’un transfer edilmesini istedi; çünkü ona göre Jones, benzersiz özelliklere sahip ve takıma kadrodaki mevcut orta sahalara kıyasla farklı seçenekler sunabilecek bir oyuncuydu.

    Ancak onu sahada izleyip istatistikleri analiz ettiğinizde, Sucic’in oyun tarzı ve sahadaki konumlanmasına kıyasla bugün itibarıyla bir fark yalnızca ortaya çıkmıyor değil, aksine (Madrid maçı hariç; orada Hırvat oyuncu kulübeden gelip ikna edemedi ve yine de İngiliz’in yerine değil onunla birlikte sahada kaldı) ibre tam da Hırvat’tan yana dönüyor.

  • Milli ara avantajı

    Jones için de, onu isteyen Chivu için de bu uzun ara bugün Sucic'e kıyasla çok büyük bir avantaj ve çok büyük bir fırsat anlamına geliyor. Nitekim Hırvatistan kendi yeteneğini kadroya çağırırken, İngiltere eski Reds oyuncusunu davet etmedi.

    Dolayısıyla iki haftayı aşan bu ara; form tutmak, teknik direktörün fikirlerine daha iyi uyum sağlamak ve aradan dönüşte bu istatistikleri tersine çevirmeye hazır olmak için kullanılabilecek.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR