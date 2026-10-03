Inter, herkes tarafından neredeyse kusursuz bir makine olarak görülüyor, ancak tam da bu nedenle ileriye bakmayı bırakmayı göze alamaz. Gelecek transfer dönemleri için planlama şimdiden başladı ve kadro ile geçen yaz yapılanlar analiz edildiğinde, sıradaki büyük yatırımın savunma hattına yapılması bekleniyor.

2026 yazında Acerbi, De Vrij ve Darmian'ın ayrılığıyla planlanan gençleşme devrimi fiilen ertelendi: John Stones'un bedelsiz olarak gelmesi ve Benjamin Pavard'ın (kiralıktan dönmesinin ardından) takımda kalması zaman kazandırdı, ancak şimdilik rafa kaldırılan fikir yöneticilerin zihninde gücünü koruyor: Inter'in genç, güçlü ve önemli gelişim potansiyeline sahip bir savunmacıya ihtiyacı var.

Gerekirse önemli bir yatırımla alınabilecek bir isim olarak, Inter'in takip ettiği oyuncular listesinde Finn Jeltsch yükselişe geçti.