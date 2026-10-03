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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter’in sıradaki hamlesi savunmaya olacak: Finn Jeltsch kim, bedeli 40 milyon

Inter
VfB Stuttgart
Almanya
F. Jeltsch

Inter geleceğe bakıyor ve savunmadaki devrimi gelecek transfer döneminde tamamlayacak.

Inter, herkes tarafından neredeyse kusursuz bir makine olarak görülüyor, ancak tam da bu nedenle ileriye bakmayı bırakmayı göze alamaz. Gelecek transfer dönemleri için planlama şimdiden başladı ve kadro ile geçen yaz yapılanlar analiz edildiğinde, sıradaki büyük yatırımın savunma hattına yapılması bekleniyor.

2026 yazında Acerbi, De Vrij ve Darmian'ın ayrılığıyla planlanan gençleşme devrimi fiilen ertelendi: John Stones'un bedelsiz olarak gelmesi ve Benjamin Pavard'ın (kiralıktan dönmesinin ardından) takımda kalması zaman kazandırdı, ancak şimdilik rafa kaldırılan fikir yöneticilerin zihninde gücünü koruyor: Inter'in genç, güçlü ve önemli gelişim potansiyeline sahip bir savunmacıya ihtiyacı var.

Gerekirse önemli bir yatırımla alınabilecek bir isim olarak, Inter'in takip ettiği oyuncular listesinde Finn Jeltsch yükselişe geçti.

  • Bundesliga'da scoutlar

    Inter, bu transfer döneminde uluslararası transfer pazarını büyük bir dikkatle izlemeyi ve taramayı sürdürüyor. Dario Baccin’in ekibinin not defterinde yer alan birçok profil bulunuyor. Piero Ausilio’nun yerine geçen Baccin, kulüp yönetiminden, sahadaki doğrudan gözlemi veri ve yapay zeka araçlarıyla entegre ederek izleme çalışmalarını genişletme görevi aldı. İşte bu iç içe geçen çalışmanın sonucunda Jeltsch ismi güçlü şekilde öne çıktı.


    Önce profil belirleniyor, ardından yakından somut şekilde izleniyor; Inter de Stuttgart’ın 2006 doğumlu oyuncusu için böyle harekete geçti.Alman basınının aktardığına göre, Inter’den bir scout, 9 Eylül’de Viking Stavanger’e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında MHP Arena tribünlerindeydi; Stuttgart’ın 3-1 kazandığı bu karşılaşmada savunmacıyı yakından takip etmek için oradaydı.

  • Jeltsch kimdir

    17 Temmuz 2006 doğumlu Jeltsch, 1,88 boyunda, sağ ayağını doğal olarak kullanan Alman bir stoper. Nürnberg altyapısında yetişen oyuncu, Şubat 2025'te Stuttgart'a transfer olmadan önce kulüpte profesyonel düzeyde forma giydi. Hem üçlü savunmada hem de dörtlü savunmada oynamaya alışık bir stoper; oyunu okuma, hamle yapma ve pozisyonunu hızla geri alma becerileriyle özellikle dikkat çekiyor. Ancak Inter yönetiminin en çok beğendiği özellikleri, geriye koşulardaki hızı ve risk yönetimindeki olgunluğu.


    Almanya'nın genç milli takımlarındaki yükselişi de aynı derecede hızlı oldu: 17 Yaş Altı Milli Takımı ile 2023'te hem Avrupa Şampiyonası'nı hem de Dünya Kupası'nı kazandı; 2025'te ise 19 Yaş Altı kategorisinde Fritz Walter Altın Madalyası'nı aldı; bu ödül, Alman genç futbolunun başlıca bireysel başarılarından biri sayılıyor. Bugün artık A Milli Takım çevresine de girmiş durumda; Jurgen Klopp dönemindeki ilk davetini aldı, ancak henüz ilk maçına çıkmadı.

  • REKABET VE FİYAT

    Corriere dello Sport'un da aktardığı üzere sorun şu ki, Jeltsch'in hızlı yükselişi onu yalnızca Inter'in beğendiği bir isim haline getirmedi. Stuttgart'ın savunmacısı şimdiden Avrupa'nın çeşitli dev kulüplerinin dikkatini çekmiş durumda. Örneğin Barcelona, ciddi şekilde ilgilenen kulüplerden biri ve Inter gibi o da, Inter'in de tribünde olduğu Viking'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi maçında oyuncuyu canlı izlemek için bir gözlemci gönderdi. Ayrıca çeşitli Premier League kulüpleri de onun gelişimini takip ediyor.


    Öte yandan Stuttgart da yalnızca iki sezondur şehirde olan mücevherini ucuza bırakmaya hiç niyetli değil. Bonservis değeri sürekli artıyor ve Almanya'da en az 40 milyon euro talep edildiği konuşuluyor; bu önemli bir rakam olsa da oyuncunun profiliyle ve ismi etrafında oluşan rekabetle örtüşüyor. Alman kulübüyle olan sözleşmesi elbette hâlâ uzun vadeli ve 30 Haziran 2030'da sona eriyor; Inter'in, hamle yapmak istemesi halinde, mutlaka kulüpler arasında bir pazarlık yürütmesi gerekecek.

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