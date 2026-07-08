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CM Grafica nuova Inter Jones 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Inter için Jones hâlâ en önemli hedef: Nerazzurri, yeniden teklif hazırlıyor

Inter
C. Jones
Liverpool
Transfers

İlk teklifin reddedilmesinin ardından Inter, oyuncuyla varılan mutabakatın da desteğiyle teklifini yükseltti

Inter, Curtis Jones’a yönelik çabalarını sürdürüyor. Liverpool'un orta saha oyuncusu, Cristian Chivu'nun orta sahasını güçlendirmek için öncelikli hedef olmaya devam ediyor ve şu anda daha acil olan Anan Khalaili transferi tamamlandıktan sonra, Nerazzurri kulübü 2001 doğumlu, 2018'den 2026'ya kadar Reds formasıyla 228 maçta 22 gol atan oyuncuyu tekrar kadrosuna katmaya hazır.


Inter’in sunduğu yaklaşık 20 milyon avroluk ilk teklif, oyuncunun değerini 40 milyon civarında gören Liverpool tarafından reddedildi. Ancak Gazzetta dello Sport'a göre Beppe Marotta ve Piero Ausilio, bir yıl sonra sona erecek olan Jones'un sözleşmesinden yararlanarak 25 ila 30 milyon avro arasında bir teklifle transferi sonuçlandırabileceklerinden eminler. Bu durum, Reds'in oyuncuyu bedelsiz kaybetme riskini önlemek için taleplerini düşürmesine neden olabilir.


  • INTER VE JONES ARASINDA ANLAŞMA

    Inter, Jones’u uzun süredir beğeniyor. İki kulüp arasındaki ilk temaslar, geçen Ocak ayından bile öncesine dayanıyor; o dönemde Liverpool ve Nerazzurri, Denzel Dumfries’in durumunu da görüşmüştü. O zamandan beri İngiliz orta saha oyuncusuna duyulan ilgi hiç azalmadı. Chivu’yu ikna eden en önemli unsur, oyuncunun olağanüstü taktiksel çok yönlülüğüdür. Jones, orta saha oyuncusundan ofansif orta saha oyuncusuna, kanat oyuncusuna ve hatta sağ bek pozisyonuna kadar birçok rolü üstlenebilmektedir; bu özellikleri, onu teknik direktörün elindeki seçenekleri artırmak için ideal bir profil haline getirmektedir.


    Bu arada, oyuncu transfer konusunda olumlu sinyaller vermeye başladı: Inter, Premier Lig'deki macerasını sonlandırmak ve ilk kez farklı bir ligde kendini sınamak isteyen orta saha oyuncusuyla bir anlaşma taslağı üzerinde uzlaşmış durumda.


    Ancak öncelikle kulüp yönetimi, Dumfries’in ayrılmasının ardından sağ kanadı güçlendirmek için öncelikli olarak değerlendirilen Union Saint-Gilloise’den Khalaili’nin transferini tamamlamalıdır. Buna paralel olarak, sağlık kontrolünden geçmeye ve resmi olarak Inter’in yeni oyuncusu olmaya hazır olan Ivan Provedel’in de gelişi bekleniyor. Bu transferler tamamlandıktan sonra, Nerazzurri kulübü, yeni Inter’in orta sahasını tamamlamak için ideal takviye olarak görülen Jones’a yeniden odaklanacak.


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