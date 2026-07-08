Inter için Jones hâlâ en önemli hedef: Nerazzurri, yeniden teklif hazırlıyor

Inter, Curtis Jones’a yönelik çabalarını sürdürüyor. Liverpool'un orta saha oyuncusu, Cristian Chivu'nun orta sahasını güçlendirmek için öncelikli hedef olmaya devam ediyor ve şu anda daha acil olan Anan Khalaili transferi tamamlandıktan sonra, Nerazzurri kulübü 2001 doğumlu, 2018'den 2026'ya kadar Reds formasıyla 228 maçta 22 gol atan oyuncuyu tekrar kadrosuna katmaya hazır.
Inter’in sunduğu yaklaşık 20 milyon avroluk ilk teklif, oyuncunun değerini 40 milyon civarında gören Liverpool tarafından reddedildi. Ancak Gazzetta dello Sport'a göre Beppe Marotta ve Piero Ausilio, bir yıl sonra sona erecek olan Jones'un sözleşmesinden yararlanarak 25 ila 30 milyon avro arasında bir teklifle transferi sonuçlandırabileceklerinden eminler. Bu durum, Reds'in oyuncuyu bedelsiz kaybetme riskini önlemek için taleplerini düşürmesine neden olabilir.