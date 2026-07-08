Inter için Jones hâlâ en önemli hedef: Nerazzurri, yeniden teklif hazırlıyor

Inter, Jones’u uzun süredir beğeniyor. İki kulüp arasındaki ilk temaslar, geçen Ocak ayından bile öncesine dayanıyor; o dönemde Liverpool ve Nerazzurri, Denzel Dumfries’in durumunu da görüşmüştü. O zamandan beri İngiliz orta saha oyuncusuna duyulan ilgi hiç azalmadı. Chivu’yu ikna eden en önemli unsur, oyuncunun olağanüstü taktiksel çok yönlülüğüdür. Jones, orta saha oyuncusundan ofansif orta saha oyuncusuna, kanat oyuncusuna ve hatta sağ bek pozisyonuna kadar birçok rolü üstlenebilmektedir; bu özellikleri, onu teknik direktörün elindeki seçenekleri artırmak için ideal bir profil haline getirmektedir.





Bu arada, oyuncu transfer konusunda olumlu sinyaller vermeye başladı: Inter, Premier Lig'deki macerasını sonlandırmak ve ilk kez farklı bir ligde kendini sınamak isteyen orta saha oyuncusuyla bir anlaşma taslağı üzerinde uzlaşmış durumda.





Ancak öncelikle kulüp yönetimi, Dumfries’in ayrılmasının ardından sağ kanadı güçlendirmek için öncelikli olarak değerlendirilen Union Saint-Gilloise’den Khalaili’nin transferini tamamlamalıdır. Buna paralel olarak, sağlık kontrolünden geçmeye ve resmi olarak Inter’in yeni oyuncusu olmaya hazır olan Ivan Provedel’in de gelişi bekleniyor. Bu transferler tamamlandıktan sonra, Nerazzurri kulübü, yeni Inter’in orta sahasını tamamlamak için ideal takviye olarak görülen Jones’a yeniden odaklanacak.





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