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Mkhitaryan InterGetty
Emanuele Tramacere
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Inter, hazırlık maçında Lumezzane'yi 2-0 yendi: Spence ve Dimarco sahada, Calhanoglu yok

Inter
D. Spence
F. Dimarco
Hakan Çalhanoğlu

İngiliz oyuncu Inter formasıyla ilk kez sahaya çıktı ve sahadan Chivu’ya iyi haberler geldi.

Inter cephesinde bugün Appiano Gentile’de Lumezzane’ye karşı oynanan hazırlık maçı büyük bir merakla bekleniyordu. Kapalı kapılar ardında oynanan karşılaşmayı Inter, her iki yarıda attığı birer golle 2-0 kazandı ve Cristian Chivu, Pinetina’da çalışmayı sürdüren oyuncularından birçok olumlu işaret aldı.


Merak konusu, Djed Spence’in kadroya uyum sürecinin hangi aşamada olduğu ve Inter formasıyla ilk kez sahaya çıkmasıydı; ayrıca Dimarco, Calhanoglu ve Stones gibi oyuncuların kullanılıp kullanılmayacağı da yakından takip ediliyordu. Bu konuda da iyi bir haber geldi.


  • MAÇIN KÜNYESİ

    Inter-Lumezzane 2-0


    INTER: Provedel (36. dakikada Di Gennaro), Pavard, Bovo (36. dakikada Kaczmarski), Bisseck; Spence (50. dakikada Agbonifo), Jones, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Luis Henrique, Dimarco; Thuram.

    Teknik direktör: Cristian Chivu


    LUMEZZANE: Filigheddu, Paghera, D'Agostino, Gauli, Torregrossa, Rocca, Boffelli, Anatriello, Baroncioni, Diodato, Nwachukwu.

    Teknik direktör: Paolo Sammarco.

  • Bol bol deneme, Spence için bol bol dakika

    İlk yarıda Mkhitaryan’ın maçın kilidini açtığı, genç Agbonifo’nun da ikinci yarıda Spence’in yerine oyuna girdikten sonra attığı ve karşılaşmayı bitiren golle her devrede bir gol geldi.


    Mecburen deneysel bir Inter, sahada aynı anda 4 doğal kanat oyuncusuyla ve Spence’in değişiklikten önce tam 50 dakika süre aldığı bir düzenle çıktı.

  • Dimarco’ya 90 dakika, ne Çalhanoğlu ne de Stones var

    Federico Dimarco, bu hazırlık maçının bir diğer sevindirici notu oldu; İtalyan bek, dizindeki rahatsızlığı tamamen atlattığını göstererek karşılaşmanın 90 dakikasının tamamında sahada kaldı.

    Öte yandan ne Hakan Çalhanoğlu ne de John Stones maç kadrosunda yer aldı. Ancak Parma karşılaşması öncesindeki dönüş sürecinde ikilinin durumu tamamen iki farklı noktada. Türk oyuncu için umut yüksek, İngiliz oyuncunun ise biraz daha zamana ihtiyacı var.

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