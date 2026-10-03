Inter cephesinde bugün Appiano Gentile’de Lumezzane’ye karşı oynanan hazırlık maçı büyük bir merakla bekleniyordu. Kapalı kapılar ardında oynanan karşılaşmayı Inter, her iki yarıda attığı birer golle 2-0 kazandı ve Cristian Chivu, Pinetina’da çalışmayı sürdüren oyuncularından birçok olumlu işaret aldı.





Merak konusu, Djed Spence’in kadroya uyum sürecinin hangi aşamada olduğu ve Inter formasıyla ilk kez sahaya çıkmasıydı; ayrıca Dimarco, Calhanoglu ve Stones gibi oyuncuların kullanılıp kullanılmayacağı da yakından takip ediliyordu. Bu konuda da iyi bir haber geldi.



