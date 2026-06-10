Inter, Marco Palestra'yı kadrosuna katmak için Atalanta'yı ikna etmeye devam ediyor: Dea'nın talebi hâlâ 55 milyon civarında seyrediyor; bu rakam, bonuslarla birlikte zar zor 45 milyona ulaşan İtalya şampiyonunun ilk teklifinin çok üzerinde. Temmuz ayında devreye girecek olan serbest kalma maddesi nedeniyle Denzel Dumfries'i Real Madrid'e kaptıran Nerazzurri'nin sağ kanadı, Palestra ya da başka bir oyuncu olsun, yeni bir as oyuncuya ihtiyaç duyuyor.
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Inter, Frattesi'nin tercihi Juventus: Napoli de devrede ve Nottingham Forest yeniden gündeme geldi
FRATTESI-JUVENTUS
Bir alternatif, bir takas yoluyla ortaya çıkabilir: Alfredo Pedullà, Davide Frattesi'nin Inter'de uzun süre yedek kulübesinde kaldıktan sonra yeniden kendini kanıtlama konusundaki büyük isteğini doğruluyor ve Sassuolo'lu orta saha oyuncusunun tercih listesinin en başında Juventus'un yer aldığını ekliyor.
Onun peşinde Allegri'nin Napoli'si de var; Allegri onu Milan'a da almak istemişti, ancak Nerazzurri, Fofana ile takas teklifini reddetmişti.
Bu arada, geçen kış transfer döneminde Frattesi ile görüşen Nottingham Forest de tekrar devreye girdi. O dönemde Inter, karşılığında İsviçreli kanat oyuncusu Dan Ndoye'yi (eski Bologna oyuncusu) istemişti.
Juventus ise Andrea Cambiaso'yu da içeren bir transferi değerlendirebilir.
CAMBIASO-INTER
Pedullà, YouTube kanalında şöyle diyor: "Palestra konusunda ne olacağını, Inter'in Atalanta'nın talep ettiği rakamlara ulaşıp ulaşmayacağını görmek gerekiyor; ayrıca Cambiaso'nun sağ kanatta da oynayabileceğini ve Inter'in onu beğendiğini göz önünde bulundurmak lazım." Bu, takip edilmesi gereken bir gelişme; tabii ki Nerazzurri'nin A planına bağlı ve bu arada Cambiaso ya da Frattesi için başka bir çözümün ortaya çıkmaması şartıyla. Kesin olan şey, iki oyuncunun da şu anki kulüplerinden ayrılacağı; biri az süre alması, diğeri ise taktiksel nedenler ve Şampiyonlar Ligi'ne kalamama nedeniyle nakit ihtiyacı nedeniyle.