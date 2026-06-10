Inter, Frattesi'nin tercihi Juventus: Napoli de devrede ve Nottingham Forest yeniden gündeme geldi

Bir alternatif, bir takas yoluyla ortaya çıkabilir: Alfredo Pedullà, Davide Frattesi'nin Inter'de uzun süre yedek kulübesinde kaldıktan sonra yeniden kendini kanıtlama konusundaki büyük isteğini doğruluyor ve Sassuolo'lu orta saha oyuncusunun tercih listesinin en başında Juventus'un yer aldığını ekliyor.





Onun peşinde Allegri'nin Napoli'si de var; Allegri onu Milan'a da almak istemişti, ancak Nerazzurri, Fofana ile takas teklifini reddetmişti.

Bu arada, geçen kış transfer döneminde Frattesi ile görüşen Nottingham Forest de tekrar devreye girdi. O dönemde Inter, karşılığında İsviçreli kanat oyuncusu Dan Ndoye'yi (eski Bologna oyuncusu) istemişti.





Juventus ise Andrea Cambiaso'yu da içeren bir transferi değerlendirebilir.