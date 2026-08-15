2026 yazı Marcus Thuram için yönetmesi ve yaşaması kesinlikle kolay bir dönem olmadı. 1997 doğumlu Fransız golcü, Didier Deschamps tarafından Fransa'nın büyük hayal kırıklığıyla 4. sırada tamamladığı Dünya Kupası kadrosuna çağrılmıştı ve turnuvada grup aşamasında yalnızca 1 dakika sahada kalabildi.

Ancak 12 Ağustos'ta Appiano Gentile'de Inter kampına dönen oyuncu, doğal olarak fiziksel durum açısından programın gerisinde kaldı. Öyle ki bugün Chivu tarafından Real Betis ile oynanacak hazırlık maçı kadrosuna da alınmadı. Peki eski Borussia Monchengladbach oyuncusunun son durumu ne? Sakat mı, yoksa sadece zamana mı ihtiyacı var?



