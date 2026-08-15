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Grafica Thuram Inter 2026Calciomercato
Emanuele Tramacere

Çeviri:

Inter'de Thuram'ın durumu nasıl: Real Betis Sevilla maçında yedek kulübesinde bile yok

Inter
M. Thuram
Inter - Real Betis
Real Betis
Club Friendlies

Fransız forvet, fiziksel açıdan zorlu bir yaz geçiriyor.

2026 yazı Marcus Thuram için yönetmesi ve yaşaması kesinlikle kolay bir dönem olmadı. 1997 doğumlu Fransız golcü, Didier Deschamps tarafından Fransa'nın büyük hayal kırıklığıyla 4. sırada tamamladığı Dünya Kupası kadrosuna çağrılmıştı ve turnuvada grup aşamasında yalnızca 1 dakika sahada kalabildi.

Ancak 12 Ağustos'ta Appiano Gentile'de Inter kampına dönen oyuncu, doğal olarak fiziksel durum açısından programın gerisinde kaldı. Öyle ki bugün Chivu tarafından Real Betis ile oynanacak hazırlık maçı kadrosuna da alınmadı. Peki eski Borussia Monchengladbach oyuncusunun son durumu ne? Sakat mı, yoksa sadece zamana mı ihtiyacı var?


  • Baldırındaki problem

    Thuram, geçen sezonu yılın ikinci yarısı boyunca kendisini rahatsız eden bir baldır ağrısıyla kapattı. Serie A şampiyonluğu ve İtalya Kupası zaferlerinin geldiği sezon finalinde geride kalmış gibi görünen bu küçük sorun, Dünya Kupası’nın başında yeniden ortaya çıktı ve Fransa’yı turnuva boyunca onu dikkatli şekilde yönetmek zorunda bıraktı.

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  • Kadroya alınmadı, ancak sakat değil

    Inter’den sızan bilgilere göre Thuram, Bari’de Real Betis ile oynanacak hazırlık maçı için sakat olduğu için değil, patlayıcılığını ve en iyi fiziksel durumunu yeniden yakalamak adına sahada hâlâ ciddi şekilde çalışmaya ihtiyaç duyduğu için kadroya alınmadı.

    Bu nedenle, antrenman yapamayacağı ve riskten kaçınmak için forma giyme ihtimali de bulunmadığı bir durumda takımla birlikte Puglia’ya seyahat etmek yerine Appiano Gentile’de kalması daha doğru görüldü. FcInter 1908’in aktardığına göre, Milano’da fiziksel bir çalışma seansını kaçırmaktansa bir deplasmanı kaçırmak daha iyi.

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