Tomas Palacios sayesinde İtalya'da birçok kişi, neredeyse Şili sınırında yer alan ve Buenos Aires'in metropol çevresinden uzak Rivadavia şehrini tanıdı. Ancak Inter formasıyla onu hatırlayanlar el kaldırsın; bir de hâlâ her açıdan Inter oyuncusu olduğunu hatırlayanlar el kaldırsın.

2003 doğumlu stoper, uzun süredir Inter'in Milano'sundan uzakta ve kiralık olarak Arjantin'e dönerek genç kariyerini yeniden çıkışa geçirmeye çalışıyor; bunu da başarıyor. Bugün Estudiantes formasını giyiyor ve bu sayede, Lautaro Martinez ile yeniden buluştuğu milli takım formasıyla ilk resmi maçına çıkmasının da önünü açan daveti aldı. Peki geleceği ne olacak? Ve kiralık anlaşması nasıl işliyor, ne zaman sona erecek?