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tomas palacios inter Getty Images
Emanuele Tramacere
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Inter'de Palacios için Arjantin'le ilk maç: Estudiantes'e kiralık transfer nasıl işliyor

Inter
Estudiantes
Arjantin
T. Palacios

Arjantinli stoper ülkesinde yeniden çıkışa geçiyor. Estudiantes’e kiralık transferi kalıcı hale gelebilir.

Tomas Palacios sayesinde İtalya'da birçok kişi, neredeyse Şili sınırında yer alan ve Buenos Aires'in metropol çevresinden uzak Rivadavia şehrini tanıdı. Ancak Inter formasıyla onu hatırlayanlar el kaldırsın; bir de hâlâ her açıdan Inter oyuncusu olduğunu hatırlayanlar el kaldırsın.

2003 doğumlu stoper, uzun süredir Inter'in Milano'sundan uzakta ve kiralık olarak Arjantin'e dönerek genç kariyerini yeniden çıkışa geçirmeye çalışıyor; bunu da başarıyor. Bugün Estudiantes formasını giyiyor ve bu sayede, Lautaro Martinez ile yeniden buluştuğu milli takım formasıyla ilk resmi maçına çıkmasının da önünü açan daveti aldı. Peki geleceği ne olacak? Ve kiralık anlaşması nasıl işliyor, ne zaman sona erecek?

  • Arjantin formasıyla ilk maçına çıkış

    İtalya saatiyle dün gece, Arjantin'in Burkina Faso ile oynadığı ve Scaloneta'nın 7-0 kazandığı hazırlık maçında Tomas Palacios, devre arasında kendisinden daha tecrübeli olan Lisandro Martinez'in yerine oyuna girerek A Milli Takım'daki resmi ilk maçına çıktı.

    Bu, savunmacı için eşsiz bir duyguydu ve kariyerinde attığı bu büyük adımı şu sözlerle yorumladı: "Dünyanın en güzel formasını giyerek ilk maçına çıkmaktan mutluyum. Çok fazla duygu yaşıyorum, bugün hayallerimden birini gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Her zaman yanımda olan herkese, özellikle aileme teşekkür ederim. Vamos Argentina!”.

  • Kiralık transfer nasıl işler?

    Monza’daki başarısız kiralık döneminin ardından kariyerini yeniden canlandırmak için Inter ve Palacios, onun adına en iyi çözümün Arjantin’e dönüş olduğunda anlaşmaya vardı. Ve 2026 kış transfer döneminde tercih, Inter’in özel bir ilişkiye sahip olduğu bir kulübe düştü: Estudiantes.

    Palacios, Inter’in eski büyük ismi Juan Sebastian Veron’un takımına 31 Aralık 2026’da sona erecek ve 6,5 milyon euro olarak belirlenen satın alma opsiyonunu içeren kiralık formülüyle transfer oldu.

    Inter ile Estudiantes arasındaki ilişkiler elbette çok iyi, kırmızı-beyazlı kulüp ekonomik açıdan olağanüstü bir dönemden geçmiyor ve dolayısıyla Inter, 2003 doğumlu oyuncuyu gerçekten Milano’ya geri getirmek isterse rahatlıkla bir yol bulunabilir. Eğer Veron, Palacios’un bonservisini almak için gerçekten yatırım yapmaya karar verirse ise Inter buna karşı çıkamaz, çünkü anlaşmada herhangi bir geri satın alma hakkı bulunmuyor.

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