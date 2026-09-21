Inter'de Dimarco, İtalya kampından ayrıldı: teknik direktör Mancini, Aston Villa'dan Ruggeri'yi kadroya çağırdı

Coverciano’daki Federasyon Teknik Merkezi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından Inter’in savunmacısı Federico Dimarco - kulübünde yaşadığı fiziksel sorunu atlatamadığı için - Milli Takım’ın maçlarında forma giyemeyecek ve önümüzdeki saatlerde kamptan ayrılacak. Yerine İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Aston Villa savunmacısı Matteo Ruggeri’yi kadroya çağırdı.