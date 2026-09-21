Coverciano’daki Federasyon Teknik Merkezi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından Inter’in savunmacısı Federico Dimarco - kulübünde yaşadığı fiziksel sorunu atlatamadığı için - Milli Takım’ın maçlarında forma giyemeyecek ve önümüzdeki saatlerde kamptan ayrılacak. Yerine İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Aston Villa savunmacısı Matteo Ruggeri’yi kadroya çağırdı.
Inter'de Dimarco, İtalya kampından ayrıldı: teknik direktör Mancini, Aston Villa'dan Ruggeri'yi kadroya çağırdı
Kadroya çağrılanlar
Kaleciler: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Pessina (Bologna), Guglielmo Vicario (Juventus);
Defans oyuncuları: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Matteo Ruggeri (Aston Villa), Giorgio Scalvini (Atalanta);
Orta saha oyuncuları: Nicolò Barella (Inter), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);
Forvetler: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Moise Kean (Como), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Alì Zoma (Norimberga).
İtalya'nın A1 Grubu'ndaki fikstürü
25 Eylül 2026 (saat 20.45): İtalya-Belçika - Olimpiyat Stadyumu, Roma
28 Eylül 2026 (saat 20.45): Türkiye-İtalya - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 Ekim 2026 (saat 20.45): Fransa-İtalya - Stade de France, Saint-Denis
5 Ekim 2026 (saat 20.45): İtalya-Türkiye - Renato Dall’Ara Stadyumu, Bologna
12 Kasım 2026 (saat 20.45): İtalya-Fransa - Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano
15 Kasım 2026 (saat 20.45): Belçika-İtalya - Kral Baudouin Stadyumu, Brüksel
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