Rakamlar bir reaksiyonu zorunlu kılıyor: Bu sezon oynanan dokuz maçta 15 gol yenildi. Bu tablo, Inter teknik direktörünü yeni bir denge aramaya yöneltiyor. Bastoni ise savunmadaki sorunları büyütmüyor; yenilen gollerin çoğunu bireysel hatalara bağlıyor ve Avrupa’da ortaya çıkan sorunlardan birinin özellikle zihinsel açıdan kaynaklandığını belirtiyor.





Deneyimli savunmacı ayrıca beklentileri düşük tutmaya çağırıyor ve Şampiyonlar Ligi’nin garanti bir hedef değil, bir hayal olduğunu hatırlatıyor. Ancak ilk sekize girerek doğrudan katılım hakkı elde etme hedefini sürdürmek için Shakhtar karşısında galibiyet gerekecek.