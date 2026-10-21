Inter, Şampiyonlar Ligi'nde yaşadığı zorlukların ardından silkelenmek istiyor. Cristian Chivu da Shakhtar maçı öncesinde daha önce denenmemiş bir savunma düzeni üzerinde çalışıyor. Gazzetta dello Sport'un haberine göre, plan, Alessandro Bastoni'yi savunmanın merkezinde oynatmak, Akanji'yi sağda, Carlos Augusto'yu solda görevlendirmek ve başlangıçta Bisseck'i dışarıda bırakmak. Bu düzenle geriden oyun kurma kalitesinin ve hücum gücünün artırılması, aynı zamanda savunmada daha fazla sağlamlık sağlanması hedefleniyor.
Inter’de Chivu savunmayı değiştiriyor: Yeni isim ve kadro dışı kalan oyuncu
RAKAMLAR
Rakamlar bir reaksiyonu zorunlu kılıyor: Bu sezon oynanan dokuz maçta 15 gol yenildi. Bu tablo, Inter teknik direktörünü yeni bir denge aramaya yöneltiyor. Bastoni ise savunmadaki sorunları büyütmüyor; yenilen gollerin çoğunu bireysel hatalara bağlıyor ve Avrupa’da ortaya çıkan sorunlardan birinin özellikle zihinsel açıdan kaynaklandığını belirtiyor.
Deneyimli savunmacı ayrıca beklentileri düşük tutmaya çağırıyor ve Şampiyonlar Ligi’nin garanti bir hedef değil, bir hayal olduğunu hatırlatıyor. Ancak ilk sekize girerek doğrudan katılım hakkı elde etme hedefini sürdürmek için Shakhtar karşısında galibiyet gerekecek.
Muhtemel 11
Inter'in bu akşam Shakhtar karşısındaki muhtemel 11'i.
INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. Teknik direktör: Chivu.
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