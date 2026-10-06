Inter'e Hakan Çalhanoğlu'na kavuşmasıyla iyi haber geldi. Türk orta saha oyuncusu, Udinese ve Roma'ya karşı oynanan son iki lig maçını kaçırmasına neden olan adalesindeki sorun sonrası ilk kez takımla birlikte çalıştı ve cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak Parma maçı için kadroya dönmesi bekleniyor. Nihai karar ancak cuma günü verilecek, ancak işaretler olumlu. Onun katkısı, önümüzdeki haftalarda lig ve Şampiyonlar Ligi arasında yaşanacak yoğun fikstür öncesinde önemli olacak (kasım ortasındaki araya kadar her üç günde bir sahada).
Inter’de Çalhanoğlu için indirimli yeni sözleşme. Juventus izliyor
Inter'den düşük teklif
Bu arada, Inter ile 30 Haziran 2027’de sona erecek sözleşmenin yenilenmesine yönelik görüşmeler sürüyor. Marotta ve Baccin süreci uzatmak istemiyor ve 2026 bitmeden sonuca ulaşmayı umuyor. Calhanoglu, Inter’de mutlu ve 2021 yazında başlayan macerasını sürdürmek istiyor; ancak şu anda net yıllık 6 milyon euronun altında olan teklifi kabul edip etmeyeceği henüz net değil. Bonuslar konusunda ise - La Gazzetta dello Sport’un yazdığına göre - uzlaşma için daha fazla alan var ve pazarlık sürüyor.
Juventus takipte
Şu anda Hamburg, Bayer Leverkusen ve Milan'ın eski orta saha oyuncusu başka kulüpleri düşünmüyor, ancak durumu takip eden çeşitli takımlar var. Türkiye'de Galatasaray, son iki yaz transfer döneminde onu kadrosuna katmaya çalışmıştı; İtalya'da ise TuttoJuve yazıyor ki 2027'de orta sahasını yenilemeyi sürdürecek olan Juventus'un ilgisi de not edilmeli. Juventus, mali durumun transfer çalışmaları konusunda dikkatli değerlendirmeler yapmayı zorunlu kılması nedeniyle bonservissiz oyunculara her zaman dikkat ediyor. Şu anda resmi bir temas yok, ancak Inter ile anlaşma sağlanamamasına dair sinyaller gelirse Juventus devreye girmeye hazır.
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