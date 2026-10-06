Bu arada, Inter ile 30 Haziran 2027’de sona erecek sözleşmenin yenilenmesine yönelik görüşmeler sürüyor. Marotta ve Baccin süreci uzatmak istemiyor ve 2026 bitmeden sonuca ulaşmayı umuyor. Calhanoglu, Inter’de mutlu ve 2021 yazında başlayan macerasını sürdürmek istiyor; ancak şu anda net yıllık 6 milyon euronun altında olan teklifi kabul edip etmeyeceği henüz net değil. Bonuslar konusunda ise - La Gazzetta dello Sport’un yazdığına göre - uzlaşma için daha fazla alan var ve pazarlık sürüyor.