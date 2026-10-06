Inter, Chivu: "Ben hâlâ bir çırağım, bu işi yapmak için önümde bir ömür yok"

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, teknik direktörlük anlayışı hakkında konuşmak için Cronache di Spogliatoio'ya uzun bir röportaj verdi. Genç kariyerine daha şimdiden bir Serie A şampiyonluğu ve bir İtalya Kupası kazanarak başlamış olsa da, kendisini bu işte hâlâ bir çırak gibi hissediyor. Yarın yayımlanacak tam röportajdan öne çıkan bölüm şöyle.



