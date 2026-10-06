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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter, Chivu: "Ben hâlâ bir çırağım, bu işi yapmak için önümde bir ömür yok"

Inter
C. Chivu

Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, teknik direktörlük anlayışı hakkında konuşmak için Cronache di Spogliatoio'ya uzun bir röportaj verdi. Genç kariyerine daha şimdiden bir Serie A şampiyonluğu ve bir İtalya Kupası kazanarak başlamış olsa da, kendisini bu işte hâlâ bir çırak gibi hissediyor. Yarın yayımlanacak tam röportajdan öne çıkan bölüm şöyle.


  • Ben bir çırağım

    "Bu işi yapmak için önümde bir ömür olduğunu düşünmüyorum. Kendimi hâlâ bir çırak gibi hissediyor muyum? Evet, bu benim yapış ve olaylara bakış biçimim. Şüphelerimin olması, meraklı olmamı ve konfor alanımdan çıkmamı sağlıyor"

  • Artık gelişmek istemediğimde bırakacağım.

    "Kendimi artık bir çırak olarak görmediğim gün, bırakmak için doğru gün olacaktır. Benim yapım gereği, çalışma ve meydan okumalar tutkuyu ve hevesle yola devam etme isteğini canlı tutuyor"

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