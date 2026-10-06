Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, teknik direktörlük anlayışı hakkında konuşmak için Cronache di Spogliatoio'ya uzun bir röportaj verdi. Genç kariyerine daha şimdiden bir Serie A şampiyonluğu ve bir İtalya Kupası kazanarak başlamış olsa da, kendisini bu işte hâlâ bir çırak gibi hissediyor. Yarın yayımlanacak tam röportajdan öne çıkan bölüm şöyle.
Çeviri:
Inter, Chivu: "Ben hâlâ bir çırağım, bu işi yapmak için önümde bir ömür yok"
Ben bir çırağım
"Bu işi yapmak için önümde bir ömür olduğunu düşünmüyorum. Kendimi hâlâ bir çırak gibi hissediyor muyum? Evet, bu benim yapış ve olaylara bakış biçimim. Şüphelerimin olması, meraklı olmamı ve konfor alanımdan çıkmamı sağlıyor"
Artık gelişmek istemediğimde bırakacağım.
"Kendimi artık bir çırak olarak görmediğim gün, bırakmak için doğru gün olacaktır. Benim yapım gereği, çalışma ve meydan okumalar tutkuyu ve hevesle yola devam etme isteğini canlı tutuyor"
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun