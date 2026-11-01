Inter'in 3-1 kaybettiği derbi, takımın üst üste galibiyet alamadığı yedinci maç olurken Inter camiasında ciddi bir sorgulama başlattı. Birçok Interli oyuncunun fiziksel durumunun ideal olmaması bir mazeret olarak görülse de Giuseppe Meazza'dan pek çok oyuncu ağır eleştirilerle ayrıldı. Maç sonrası sözlerinin de etkisiyle en çok konuşulan eleştirilerden biri Nicolò Barella'ya yöneltildi.
İtalyan orta saha oyuncusu sahada önemli hatalar yaptı. Son iki sezona kıyasla belirgin bir düşüş yaşıyor; rakamlar da bunu doğruluyor. Ayrıca hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Cristian Chivu'yu açıkça hedef gösterdiği maç sonrası röportajı da düşündürüyor.