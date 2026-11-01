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Barella InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter: Barella'nın form düşüşü rakamlara yansıyor, ancak derbi sonrası sözleri daha ciddi bir alarm işareti

Inter
N. Barella
C. Chivu
A. Bastoni

Derbide sahanın en kötüsüydü; yılın başından bu yana birçok istatistiği geriledi. Soyunma odası ve Chivu'nun tercihleri hakkındaki sözleri de endişe yaratıyor.

Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT

Inter'in 3-1 kaybettiği derbi, takımın üst üste galibiyet alamadığı yedinci maç olurken Inter camiasında ciddi bir sorgulama başlattı. Birçok Interli oyuncunun fiziksel durumunun ideal olmaması bir mazeret olarak görülse de Giuseppe Meazza'dan pek çok oyuncu ağır eleştirilerle ayrıldı. Maç sonrası sözlerinin de etkisiyle en çok konuşulan eleştirilerden biri Nicolò Barella'ya yöneltildi.

İtalyan orta saha oyuncusu sahada önemli hatalar yaptı. Son iki sezona kıyasla belirgin bir düşüş yaşıyor; rakamlar da bunu doğruluyor. Ayrıca hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Cristian Chivu'yu açıkça hedef gösterdiği maç sonrası röportajı da düşündürüyor.

  • Derbide ne hatalar!

    Barella için derbi tamamen unutulacak bir maçtı: oyuncu puanlarının ortalaması 4,5'i geçmiyor. Değerlendirmelerde "uyumsuz", "yavaş", "topa gereğinden fazla dokunuyor" gibi yorumlar var; üstelik bunlarla sınırlı değil.

    Milan'ın üç golünde de Barella'ya hiç benzemeyen hareketler var: İlk golde yürüyerek geri dönüyor ve Pulisic'in yükselip kafayı vurduğu ortada savunmaya yardım etmekte geç kalıyor. İkinci golde Rabiot, Barella'nın bulunduğu noktadan harekete geçiyor; Barella ise sanki tehlike yaratamayacakmış gibi geçmesine izin veriyor. Son olarak, savunmadan top sürerek çıkmaya çalışması akıl almaz bir tercih. Topu kaybediyor ve ceza sahası sınırında yaptığı faulü Moreira gole çeviriyor.

  • Rakamlar düşüşte

    Barella'nın önemli istatistiklerinde belirgin bir düşüş var. Bu düşüş, geçen sezona kıyasla ve özellikle onun özelliklerine sahip bir oyuncu için dikkat çekici. Eski Cagliari oyuncusu, iyi durumdaysa İtalya'nın en iyi orta saha oyuncularından biri ve hem patlayıcılık hem de zihinsel açıdan en üst düzey performansını sergileyebiliyor.

    Ancak geçen sezon da düşüşte gibi görünen Barella, bu sezon maç başına aynı ortalama mesafeyi katetmesine rağmen sprint koşusu ortalaması bir yıl öncesine göre neredeyse yarıya indi (13,7'ye karşı 7,8).

    Peki bu neye yol açıyor? Maç başına ortalama ikili mücadele sayısı (1,6'ya karşı 1,1) ve kazanılan top sayısı (4,9'a karşı 4,3) düştü. Ayrıca geçen yıl rakibin golüne yol açan hiç hata yapmamışken bu sezon şimdiden 2 hata yaptı.

    Topa sahip olunan anlarda maç başına ortalama top kaybı arttı (11,9'a karşı 12,2). Kilit pas sayısı ve orta isabet oranı az da olsa düşerken, takım arkadaşlarına verilen pasların gol fırsatı yaratma potansiyelini gösteren beklenen asist (xAssist) değeri çok daha sert bir düşüşle 6,62'den 1,74'e geriledi.

  • "Tutum konusunda eksiğiz. Bu dizilişle..."

    Özetle Barella, son iki sezona göre daha düşük tempoda oynuyor. Bu da daha az tehlike yaratması ve muhtemelen birkaç maç daha dinlenmeye ihtiyaç duyması anlamına geliyor.

    Ancak en endişe verici izlenim, şu anda asıl sorunun yalnızca fiziksel değil, zihinsel de olduğu. Bu açıdan en ciddi uyarı işareti, maçın ardından Sky ve Dazn mikrofonlarına yaptığı açıklamalar.

    "Yılın başından beri doğru yaklaşımı sergileyemiyoruz. Bu olumsuz bir durum. İkinci yarılarda gücümüzü gösterdik ama her maç aynı değil. Yorgunluğun bedeli ödeniyor. Kendimizle yüzleşmeliyiz. Bir süredir derbiye en iyi şekilde çıkamıyoruz. En güçlü olmak yetmiyor; en güçlü olduğumuz hâlde kazanamadığımız da oldu. 

    Muhtemelen kulübede hücum için oyuna girebilecek dinç alternatiflerin bulunmaması, teknik direktörün tercihlerini etkiledi. Biz de farklı bir şeyler denedik ve belki de güvendiğimiz şeyleri kaybettik".

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  • "Bremer tarzı" sözler, alarm sinyali

    Bu kadronun önemli oyuncularından böylesine ağır sözler ilk kez duyulmuyor. İlk sert çıkışı, Shakhtar ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde "Şampiyonlar Ligi finalleri çok uzakta, ayaklarımız yere bassın" diyen Alessandro Bastoni yapmıştı. Ardından Chivu, derbi öncesinde "Bir süredir derbi kazanamıyorsak kendimize bazı sorular sormalıyız, yeniden daha mütevazı bir takım olmalıyız" demişti.

    Bugün ise söz sırası Barella'ya geldi. Ancak kişisel olarak oldukça kötü bir performans sergiledikten sonra yaptığı açıklamalar, özeleştiriden çok içini dökme niteliği taşıyor. İletişim açısından bu, Gleison Bremer'in birkaç hafta önce attığı ve Juventus'ta küçük çaplı bir krizin kapısını aralayan kendi kalesine gole çok benziyor.

    Chivu'ya yönelik sitemi ve takım arkadaşlarını tutumları nedeniyle azarlaması, bu takım için en ciddi alarm zili. Ne maçlara yapılan çok sayıdaki kötü başlangıç ne de geri çevrilemeyen maçlar; asıl sorun, hedef birliğinin olmayışı. Rumen teknik direktörün maç sonrası söylediği "Biraz açlık eksikliğimiz var" sözleri de bunu doğruluyor.

    Inter, hiç de kaybedilmiş olmayan, aksine hâlâ bütün kulvarlarda güçlü biçimde yarışın içinde olduğu bu sezonda gerçekten yeniden çıkışa geçmek ve gidişatı değiştirmek istiyorsa işe kesinlikle buradan başlamalı.

Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT