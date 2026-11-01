Barella'nın önemli istatistiklerinde belirgin bir düşüş var. Bu düşüş, geçen sezona kıyasla ve özellikle onun özelliklerine sahip bir oyuncu için dikkat çekici. Eski Cagliari oyuncusu, iyi durumdaysa İtalya'nın en iyi orta saha oyuncularından biri ve hem patlayıcılık hem de zihinsel açıdan en üst düzey performansını sergileyebiliyor.

Ancak geçen sezon da düşüşte gibi görünen Barella, bu sezon maç başına aynı ortalama mesafeyi katetmesine rağmen sprint koşusu ortalaması bir yıl öncesine göre neredeyse yarıya indi (13,7'ye karşı 7,8).

Peki bu neye yol açıyor? Maç başına ortalama ikili mücadele sayısı (1,6'ya karşı 1,1) ve kazanılan top sayısı (4,9'a karşı 4,3) düştü. Ayrıca geçen yıl rakibin golüne yol açan hiç hata yapmamışken bu sezon şimdiden 2 hata yaptı.

Topa sahip olunan anlarda maç başına ortalama top kaybı arttı (11,9'a karşı 12,2). Kilit pas sayısı ve orta isabet oranı az da olsa düşerken, takım arkadaşlarına verilen pasların gol fırsatı yaratma potansiyelini gösteren beklenen asist (xAssist) değeri çok daha sert bir düşüşle 6,62'den 1,74'e geriledi.