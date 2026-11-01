Barella'nın önemli istatistiklerinde belirgin bir düşüş var geçen sezona kıyasla; bu düşüş, özellikle onun özelliklerine sahip bir oyuncu için dikkat çekiyor. Eski Cagliari oyuncusu, iyi durumdaysa İtalya'nın en iyi orta saha oyuncularından biri ve hem patlayıcılık hem de zihinsel açıdan en üst düzey performansını sergileyebiliyor.

Ancak Barella'nın zaten düşüşte göründüğü geçen sezonla karşılaştırıldığında, bu sezon maç başına katettiği ortalama mesafe aynı kalırken sprint koşusu ortalaması bir yıl öncesine göre yarıya indi (13,7'ye karşı 7,8).

Bu ne anlama geliyor? Maç başına ortalama ikili mücadele sayısı (1,6'ya karşı 1,1) ve kazanılan top sayısı (4,9'a karşı 4,3) düşüşte. Rakibin golüyle sonuçlanan hata sayısı ise geçen yıl 0 iken şimdiden 2'ye ulaştı.

Topa sahip olma aşamasında maç başına kaybedilen top ortalaması arttı (11,9'a karşı 12,2). Kilit pas sayısı ve orta isabet oranı az da olsa düşerken, takım arkadaşlarına verilen belirleyici pasların hücum potansiyelini gösteren beklenen xAssist değeri özellikle sert bir düşüş yaşadı (6,62'den 1,74'e).