Inter'in 3-1 kaybettiği derbi, takımın galibiyet alamadığı üst üste yedinci maç oldu ve kulüp içinde ciddi bir değerlendirme sürecini başlattı. Birçok Interli oyuncunun fiziksel durumunun ideal seviyede olmaması hafifletici bir neden olsa da Giuseppe Meazza'daki maçın ardından pek çok oyuncu sert eleştirilerle karşılaştı. Maç sonrasında söylediklerinin de etkisiyle en çok konuşulan isimlerden biri Nicolò Barella oldu.
İtalyan orta saha oyuncusu sahada önemli hatalar yaptı. Rakamların da doğruladığı üzere son iki sezona kıyasla belirgin bir düşüş yaşıyor. Bunun yanı sıra, maç sonrası röportajında hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Cristian Chivu'yu açıkça eleştirmesi de düşündürüyor.