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Barella InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter: Barella'nın düşüşü rakamlara yansıyor, ancak daha ciddi endişe kaynağı derbi sonrası sözleri

Inter
N. Barella
C. Chivu
A. Bastoni

Derbide sahanın en kötüsüydü, yıl başından bu yana birçok istatistiği de geriledi. Soyunma odası ve Chivu'nun tercihleriyle ilgili sözleri de endişe yaratıyor.

Gelecek maçlar
FEY

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Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT

Inter'in 3-1 kaybettiği derbi, takımın galibiyet alamadığı üst üste yedinci maç oldu ve kulüp içinde ciddi bir değerlendirme sürecini başlattı. Birçok Interli oyuncunun fiziksel durumunun ideal seviyede olmaması hafifletici bir neden olsa da Giuseppe Meazza'daki maçın ardından pek çok oyuncu sert eleştirilerle karşılaştı. Maç sonrasında söylediklerinin de etkisiyle en çok konuşulan isimlerden biri Nicolò Barella oldu.

İtalyan orta saha oyuncusu sahada önemli hatalar yaptı. Rakamların da doğruladığı üzere son iki sezona kıyasla belirgin bir düşüş yaşıyor. Bunun yanı sıra, maç sonrası röportajında hem takım arkadaşlarını hem de teknik direktör Cristian Chivu'yu açıkça eleştirmesi de düşündürüyor.

  • Derbide ne hatalar!

    Barella için derbi, tamamen unutulması gereken bir maçtı: Oyuncu notlarının ortalaması 4,5'i geçmiyor. Değerlendirmelerde "ritmini bulamamış", "yavaş" ve "topa gereğinden fazla dokunuyor" gibi ifadeler yer alıyor.

    AC Milan'ın üç golünde de Barella'ya yakışmayan bir an var: İlk golde yürüyerek geri dönüyor ve Pulisic'in kafaya yükseldiği ortada savunmaya yardım etmekte geç kalıyor. İkinci golde Rabiot, Barella'nın bulunduğu bölgeden hareketleniyor; Barella ise tehlike yaratamayacakmış gibi geçmesine izin veriyor. Son olarak, savunmadan topu ayağında taşıyarak çıkmayı denemesi düşüncesizce bir tercih oluyor. Topu kaybedip ceza sahası çizgisi yakınında faul yapıyor; Moreira da bu faulden doğan serbest vuruşu gole çeviriyor.

  • Rakamlar düşüşte

    Barella'nın önemli istatistiklerinde belirgin bir düşüş var geçen sezona kıyasla; bu düşüş, özellikle onun özelliklerine sahip bir oyuncu için dikkat çekiyor. Eski Cagliari oyuncusu, iyi durumdaysa İtalya'nın en iyi orta saha oyuncularından biri ve hem patlayıcılık hem de zihinsel açıdan en üst düzey performansını sergileyebiliyor.

    Ancak Barella'nın zaten düşüşte göründüğü geçen sezonla karşılaştırıldığında, bu sezon maç başına katettiği ortalama mesafe aynı kalırken sprint koşusu ortalaması bir yıl öncesine göre yarıya indi (13,7'ye karşı 7,8).

    Bu ne anlama geliyor? Maç başına ortalama ikili mücadele sayısı (1,6'ya karşı 1,1) ve kazanılan top sayısı (4,9'a karşı 4,3) düşüşte. Rakibin golüyle sonuçlanan hata sayısı ise geçen yıl 0 iken şimdiden 2'ye ulaştı.

    Topa sahip olma aşamasında maç başına kaybedilen top ortalaması arttı (11,9'a karşı 12,2). Kilit pas sayısı ve orta isabet oranı az da olsa düşerken, takım arkadaşlarına verilen belirleyici pasların hücum potansiyelini gösteren beklenen xAssist değeri özellikle sert bir düşüş yaşadı (6,62'den 1,74'e).

  • "Tutumumuz eksik. Bu dizilişle..."

    Özetle Barella, son iki sezona göre daha yavaş oynuyor. Bu da rakip için daha az tehlike yaratması ve muhtemelen biraz daha fazla dinlenmeye ihtiyaç duyması anlamına geliyor.

    Ancak daha endişe verici olan, şu anda asıl sorunun yalnızca fiziksel değil, zihinsel de olması ihtimali. Bu açıdan en ciddi alarm işareti, maçın ardından Sky ve Dazn mikrofonlarına söyledikleri.

    "Yılın başından beri doğru tutumdan yoksunuz. Bu olumsuz bir durum. İkinci yarılarda gücümüzü gösterdik ama her maç aynı değil. Yorgunluğun bedeli oluyor. Kendimizle yüzleşmeliyiz. Bir süredir derbiye en iyi şekilde çıkmıyoruz. En güçlü olmak yetmiyor; daha önce de en güçlü taraf olup kazanamadığımız oldu. 

    Muhtemelen kulübede hücum için oyuna girebilecek dinç oyuncuların olmaması teknik direktörün tercihlerini etkiledi. Biz de farklı bir şey denedik ve belki de güvendiğimiz şeyleri kaybettik".

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  • Bremer tarzı sözler alarm zili niteliğinde

    Bu kadrodaki önemli oyuncuların böylesine sert sözler söylemesi ilk kez yaşanmıyor. İlk kez sesini yükselten, Shakhtar ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde "Şampiyonlar Ligi finalleri çok uzakta, ayaklarımız yere bassın" diyen Alessandro Bastoni olmuştu. Ardından Chivu, maç öncesinde "Bir süredir derbi kazanamıyorsak kendimize bir soru sormalıyız, yeniden daha mütevazı bir takım olmalıyız" demişti.

    Bugün ise sıra Barella'ya geldi. Ancak Barella, bireysel olarak oldukça kötü bir performansın ardından özeleştiriden çok içini dökme niteliği taşıyan açıklamalar yaptı. İletişim açısından bu, Gleison Bremer'in birkaç hafta önce Juventus'ta küçük çaplı bir kriz döneminin kapısını aralayan açıklamalarıyla yaptığına çok benzer bir kendi kalesine gol.

    Chivu'ya yönelik iğneleme ve takım arkadaşlarının tutumuna ilişkin sert uyarı, bu takım için en ciddi alarm işareti. Ne maçlara yapılan çok sayıdaki kötü başlangıç ne de geri dönüş yapılamayan karşılaşmalar; asıl mesele, Rumen teknik direktörün maç sonrasında söylediği "Biraz açlık eksikliğimiz var" sözleriyle de ortaya koyduğu ortak amaç eksikliği.

    Inter, hiç de kaybedilmiş olmayan, aksine hâlâ tüm kulvarlarda güçlü biçimde yarışın içinde bulunduğu bu sezonda gerçekten yeniden ayağa kalkıp gidişatı değiştirmek istiyorsa işe kesinlikle buradan başlamalı.

Gelecek maçlar
FEY

FEY

Şampiyonlar Ligi

03 Kas 2026

INT

INT