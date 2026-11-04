Barcelona, önümüzdeki transfer dönemlerinde bütçesinin büyük bölümünü savunmaya yeniden yatırmaya karar verdi. Plan, Koundé ve Balde'nin, muhtemelen Christensen'ın da ayrılmasına izin vermek; kanatta görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu ve tercihen sol ayaklı, topu iyi kullanan bir stoper kadroya katmak.

Bu nedenle Barcelona, geçen yazki yoklamalarının ardından İtalyan savunmacının yakın çevresiyle yeniden temasa geçti. Oyuncu, bir yıl önce sportif direktör Deco'ya, Inter ile ilişkisinin gerçekten sona ermesi halinde Barcelona'ya gitmeye sıcak bakacağını doğrulamıştı.