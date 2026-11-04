Derbide attığı gol, Inter'e huzur getirmeye yetmedi. Inter'i Şampiyonlar Ligi'nde yeniden ayağa kaldıran Rotterdam deplasmanını ise cezalı olduğu için koltuğundan izledi. Alessandro Bastoni, Inter'de kesinlikle inişli çıkışlı bir dönemden geçiyor. Soyunma odasının tartışmasız liderlerinden biri olmasına ve Shakhtar Donetsk karşısında kırmızı kartla sonuçlanan maçtan önce bile takım arkadaşlarını ayaklarını yere basmaya çağıran ilk isimler arasında yer almasına rağmen geleceğinin üzerinde transfer piyasasının gölgesi hâlâ dolaşıyor. Nitekim Tuttosport'un haberine göre Barcelona, Bastoni için yeniden harekete geçti.
Inter, Barcelona yeniden Bastoni'nin peşinde: Sözleşme yenilemeyi düşünmeden önce bir talep
SÖZLEŞMESİ 2028'DE SONA ERİYOR
Sözleşmesinin uzatılması henüz gündeme bile gelmemiş olsa da 1999 doğumlu İtalyan savunmacının sözleşmesi resmen 30 Haziran 2028'de sona erecek. Carlos Augusto ve Markus Thuram'ın (ikisiyle de görüşmeler başladı) yanı sıra Akanji, Zielinski, Pavard, Stones ve dünden beri Federico Dimarco'nun sözleşmeleri de aynı tarihte sona erecek. Yıllık 5,5 milyon avroluk maaşı şimdiden kadrodaki en yüksek maaşlardan biri; brüt maliyeti ise Inter'in hesaplarına her sezon yaklaşık 10 milyon avro olarak yansıyor.
Barcelona savunmasını değiştirmek istiyor
Barcelona, önümüzdeki transfer dönemlerinde bütçesinin büyük bölümünü savunmaya yeniden yatırmaya karar verdi. Plan, Koundé ve Balde'nin, muhtemelen Christensen'ın da ayrılmasına izin vermek; kanatta görev yapabilen çok yönlü bir oyuncu ve tercihen sol ayaklı, topu iyi kullanan bir stoper kadroya katmak.
Bu nedenle Barcelona, geçen yazki yoklamalarının ardından İtalyan savunmacının yakın çevresiyle yeniden temasa geçti. Oyuncu, bir yıl önce sportif direktör Deco'ya, Inter ile ilişkisinin gerçekten sona ermesi halinde Barcelona'ya gitmeye sıcak bakacağını doğrulamıştı.
Bastoni'nin talebi
Elbette Bastoni Milano'da mutlu ve er ya da geç Marotta ile Baccin'le masaya oturup sözleşmesini yenileme imkânı olup olmadığını, varsa bunun nasıl mümkün olacağını görüşecek. Sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona eriyor, ancak önce masada gerçekten somut bir alternatif olduğundan emin olmak isteyecek.
Tuttosport'un haberine göre bu yüzden Hansi Flick'ten güvence almak istiyor: Katalan kulübünün ilgisine kulak vermeye karar verirse, transferi ona Barcelona'nın savunma rotasyonunda önemli, hatta ilk 11'de oynayabileceği bir rol kazandırmalı. Ancak o zaman Inter'in teklifini dinleyip terazinin diğer kefesine koyacak.
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