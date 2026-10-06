O halde sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek ve bu nedenle ocak ayından itibaren yeni bir kulüple ön sözleşme imzalayabilecek oyunculara dikkat.

Tuttosport’a göre Inter, uzun süredir Frank Zambo-Anguissa ile Napoli arasındaki ve hâlâ çözüme kavuşmayan yeni sözleşme görüşmelerindeki gelişmeleri takip ediyor. Milan’ın da bu milli ara günlerinde ilgi gösterdiği düşünüldüğünde, ayrılık en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Kamerunlu oyuncu, Milano’daki kadroda halihazırda bulunan orta sahalardan tamamen farklı özelliklere sahip olması nedeniyle beğeniliyor.





Diğer isim ise Inter’e olası bir dönüş; zira Mateo Kovacic’in Manchester City ile olan anlaşması da haziran ayında sona erecek. Hırvat oyuncu için bu, Avrupa’yı dolaşıp her şeyi kazandıktan sonra bir çemberi kapatmak gibi olurdu ve kendisi önerildi, ancak bugün itibarıyla Sucic ve Zielinski’ye daha çok benzeyen özelliklere sahip olurdu.