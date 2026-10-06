Inter, sürprizler ve rota değişiklikleri olmadığı sürece, yeni sportif direktör Dario Baccin’in kullanımına sunulacak en önemli bütçenin hangi rol ve bölgelerde değerlendirileceğini şimdiden belirlemiş bir transfer stratejisiyle geleceğe bakıyor.
En büyük hamlenin savunmaya yapılması bekleniyor, hücum hattı takviye edilecek ve Inter yönetiminin isteği, amortisman açısından çok düşük maliyetli, mümkünse maaş bakımından da uygun bir orta saha oyuncusunu kadroya katmak. Yöneticinin incelemeye başladığı isimler arasında ise haziran ayında sözleşmesi bitecek ve zaten önerilmiş iki profil bulunuyor.