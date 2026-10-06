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cm anguissa kovacic inter
Emanuele Tramacere
Çeviri:

Inter, Anguissa ve Kovacic’i bonservissiz transfer etmek için harekete geçti

Inter
SSC Napoli
M.City
M. Kovacic
A. Zambo Anguissa

Sadece Bernabé değil; sözleşmesi bitmek üzere olan iki oyuncu daha Inter'e önerildi.

Inter, sürprizler ve rota değişiklikleri olmadığı sürece, yeni sportif direktör Dario Baccin’in kullanımına sunulacak en önemli bütçenin hangi rol ve bölgelerde değerlendirileceğini şimdiden belirlemiş bir transfer stratejisiyle geleceğe bakıyor.

En büyük hamlenin savunmaya yapılması bekleniyor, hücum hattı takviye edilecek ve Inter yönetiminin isteği, amortisman açısından çok düşük maliyetli, mümkünse maaş bakımından da uygun bir orta saha oyuncusunu kadroya katmak. Yöneticinin incelemeye başladığı isimler arasında ise haziran ayında sözleşmesi bitecek ve zaten önerilmiş iki profil bulunuyor.


  • Calhanoglu'nun yerine mi?

    Tuttosport'un aktardığına göre, sezon sonunda bu bölgede Henrik Mkhitaryan gibi bu yıl son anda son sözleşme yenilemesine imza atan isimler başta olmak üzere birçok ayrılık yaşanacağı hissi hakim. Ancak şu an için yeni sözleşmede teklif ile talep arasında çok büyük fark bulunan Hakan Çalhanoğlu da bu isimler arasında. Ayrıca, Sucic, Stankovic ve Zielinski'nin durumu da unutulmamalı; ilk iki oyuncu için süre alma durumu, eski Napoli oyuncusu için ise yaş ve sözleşme durumu (2028'de sona eriyor) yakından takip edilmeli.

  • ANGUISSA VE KOVACIC

    O halde sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona erecek ve bu nedenle ocak ayından itibaren yeni bir kulüple ön sözleşme imzalayabilecek oyunculara dikkat.

    Tuttosport’a göre Inter, uzun süredir Frank Zambo-Anguissa ile Napoli arasındaki ve hâlâ çözüme kavuşmayan yeni sözleşme görüşmelerindeki gelişmeleri takip ediyor. Milan’ın da bu milli ara günlerinde ilgi gösterdiği düşünüldüğünde, ayrılık en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. Kamerunlu oyuncu, Milano’daki kadroda halihazırda bulunan orta sahalardan tamamen farklı özelliklere sahip olması nedeniyle beğeniliyor.


    Diğer isim ise Inter’e olası bir dönüş; zira Mateo Kovacic’in Manchester City ile olan anlaşması da haziran ayında sona erecek. Hırvat oyuncu için bu, Avrupa’yı dolaşıp her şeyi kazandıktan sonra bir çemberi kapatmak gibi olurdu ve kendisi önerildi, ancak bugün itibarıyla Sucic ve Zielinski’ye daha çok benzeyen özelliklere sahip olurdu.

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