Inter, Aleksandar Stankovic’i kutluyor: 63 milyon avro değerindeki ilk transfer, Dejan’ın oğlunun transfer bedeli ve geleceği

İşte Inter’in açıklaması.





"Yeşil çim, gökyüzündeki güneş, sahada ve tribünlerdeki siyah-maviler, şenlik havası. Özellikle bir çocuğun gözünden bakıldığında, insanı büyüleyen, kalbini fetheden anlar. Aleksandar Stanković’in hayatının ilk yıllarında, babası Dejan’ın Inter ile şampiyonluklar kazandığı dönemde defalarca yaşadığı anlar: 3 Ağustos 2005’te Milano’da doğan Aleksandar, San Siro’daki Scudetto kutlamaları sırasında üzerine dikilmiş nerazzurri formasıyla ilk adımlarını attı. O renkler ruhuna işledi; futbol ise çoktan damarlarında akıyordu: Futbol dünyasıyla ilgili ilk anısı, Appiano Gentile antrenman merkezinde kardeşleriyle oynadığı bir minik maç; José Mourinho da kenardan izliyordu.





Inter taraftarlarının tutkusuna daldığında kaçınılmaz olan doğal bir bağ. Aleksandar’ın, Ausonia ile yaptığı bir deneme maçının ardından 12 yaşında Inter’in gençlik takımına katılıp Inter forması giydiğinde hissettiği gibi, güçlü duygularla dolu bir hikaye. İlk görüşte aşk; bu aşk, Nerazzurri genç takımlarında zaman ve özveri ile beslendi. Aleksandar burada hem bir futbolcu hem de bir insan olarak yetişti; onu geliştiren ve çeşitli vesilelerle kaptanlık pazubandını emanet eden Cristian Chivu gibi bir teknik direktörle tanıştı; ayrıca unutulmaz anları paylaştığı Pio Esposito ile de bir bağ kurdu.





Çocukken babasının izinden gitmeyi hayal etti, onun oyun stilini inceledi ve orta saha rolünü miras aldı; ancak kendi tarzında gelişti ve taktiksel zeka, fiziksel güç ve esneklik kazandı; bu özellikler sayesinde sadece orta sahada değil, stoper pozisyonunda da oynayabiliyor. Inter’in Primavera takımında toplam 58 maça çıktı; bu maçlarda 12 gol attı ve 6 asist yaptı, sağlam ve parlak bir yetenek sergiledi.





Bir B planı yoktu, futbol onun yoluydu: A takımın kapıları ve büyük oyuncularla yaptığı ilk antrenmanlar ona hayalini tatma fırsatı verdi, ancak Aleksandar ayaklarını yere sağlam basmaya devam etti: Odak noktası, gelişimi, kendi yolunda ilerlemesi ve kendisini geliştirecek deneyimler yaşama imkânı üzerinde kaldı. 2017’de İsviçre’nin Sion takımında oynamaya giden arkadaşı Federico Dimarco’nun hikayesinden bir sayfa aldı: Aleksandar, 2024’te Luzern’e transfer oldu ve İsviçre liginde 38 maçta forma giyip 3 gol atarak başrol oynadığı bir sezon geçirdi. Bu başarı, onu Belçika’ya, bir başka “nerazzurra” forması olan Club Brugge’ye taşıdı. Burada toplam 55 maçta forma giydi; 9 gol, 5 asist ve Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçı gibi unutulmaz anlarla dolu bir sezonun başrol oyuncusu oldu.





Bu yolculuk onu şimdi yeniden evine, hayalini yaşamaya hazır bir şekilde geri getiriyor; çocukken aşık olduğu renkleri yeniden giymeye hazır. Aleksandar Stankovic bir döngüyü tamamlıyor ve Inter formasıyla kendine özgü hikayesini yazmaya hazırlanıyor."